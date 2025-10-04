Испания може да включи правото на аборт Конституцията си

Правителството в Испания ще предложи правото на аборт да бъде вписано в Конституцията. Причината е приета от градския съвет на Мадрид мярка, задължаваща здравните служби да информират жените за предполагаем "постабортен синдром", без за него да има никаква научна основа.

Предложението на крайнодясната формация "Вокс" получи подкрепата на общинските съветници от Народната партия и беше гласувано в столичния градски съвет на 1 октомври. Решението предизвика остра полемика в страната, където абортите са декриминализирани от 1985 година. В дискусията се включи и премиерът Педро Санчес, който обяви, че ще внесе в Конгреса предложение за реформа, която да включи правото на аборт в Конституцията.

Промяната на основния закон изисква квалифицирано мнозинство от 3/5, което означава, че за предложението на правителството ще са необходими и гласовете на опозицията.

От Народната партия веднага отхвърлиха тази възможност. Те определиха идеята като поредната "димка", която има за цел да отклони общественото внимание от случаите на корупция сред управляващите.

Освен това изпълнителната власт ще предложи и промени в закона за абортите, които да гарантират, че "цялата информация, предоставяна относно доброволното прекратяване на бременността, се основава на обективни научни доказателства и се подкрепя от стандартите на международни институции".

Ако предложението все пак бъде одобрено от Конгреса на депутатите, Испания ще стане втората държава в света след Франция, която вписва правото на аборт в своята Конституция. Франция направи това през миналата година.