Дърветата може да предсказват вулканите

НАСА публикува ново проучване за вулканичните изригвания, което може да помогне на хората навреме да се преместят на безопасно място.

Учените са изследвали как се променя състоянието на дърветата, растящи около вулкани, непосредствено преди изригване, съобщава БГНЕС, като цитира аржентинското издание eldiario24.com.

В сътрудничество с проекта AVUELO (Advanced Volcano Understanding Explosive Liquid-Phase Outgassing), екип от учени от НАСА е изследвал необичайното поведение на дърветата в опит да помогне за прогнозирането на изригване, преди то да се случи.

Проучването използва проста концепция, която не включва никаква наземна или полева работа. За пример се дава масивното изригване на вулкана Майон във Филипините през януари 2018 г. Месец преди изригването вулканът е изпуснал въглероден диоксид, което е довело до повишаване на нивата на газ около вулкана. Учените са предупредили навреме тогава обществеността и над 56 000 души са евакуирани от района. Това е помогнало да се избегнат жертви при изригването на вулкана.

Няколко сигнала могат да помогнат за прогнозиране на вулканично изригване, включително сеизмични вълни и земетресения.

Заради изтичането на въглероден диоксид преди вулканично изригване учените установяват, че интензитетът на цвета на листата на дърветата в околността се засилва и може да послужи за някакъв сигнал.

Новата концепция включва наблюдение на горите с помощта на спътници в Космоса. Учените твърдят, че дори малки емисии на въглероден диоксид могат да повлияят на растежа на дърветата, карайки листата им да станат по-зелени и по-буйни. Тези промени могат да бъдат открити от Космоса.

Изследователите на AVUELO казват, че растителността се използва като регулатор. „Интересуваме се не само от това как дърветата реагират на вулканичния въглероден диоксид като ранно предупреждение за изригване, но и от това колко дърветата могат да го абсорбират, когато планетата ни е изложена на високи нива на въглероден диоксид“, казва Джон Фишър, климатолог и изследовател на AVUELO в университета Чапман в Калифорния. В момента изследователите проследяват промените чрез измерване, известно като индекс на нормализирана разлика във вегетацията (NDVI), което може да бъде открито от спътници в Космоса. Учените смятат, че този метод ще им помогне да проследяват необичайното поведение на дърветата и да работят дистанционно в труднодостъпни райони.