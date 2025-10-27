България в еврозоната ще е първата пощенска марка на 2026 г.

Първата пощенска марка, която ще бъде издадена през 2026 г., ще ознаменува голямото събитие - присъединяването на България към еврозоната на 1 януари. Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов подписа тематичния филателен план за следващата година.

Това издание е чакано с особен интерес от филателистите у нас и в чужбина - защото замяната на лева с евро затваря един цял колекционерски цикъл с над 140 годишна история и отваря нов, посочват от министерството. В България такава валутна "революция" се случва за втори път, след като в края на XIX век се въвежда националната валута и филателните издания започват да се продават в левове вместо в сантими.

В плана за 2026 г. са заложени марки на най-различни теми - български маскарадни игри, 150 години от Априлското въстание, 100 години на музикалния фестивал "Варненско лято", 100 години "Локомотив Пловдив" и др.

Интересно издание ще е марката, посветена на 125 години от пускането в движение на първия трамвай и 85 години от пускането на първия тролей в София. Този тип превозни средства, заедно с влаковете, са сред най-популярните теми, събирани сред колекционерите по целия свят.

2026 г. поставя началото на нова тематична серия в българското маркоиздаване - "Български царици". А в раздела "България и светът" пощенските марки ще са с образите на легенди на Холивуд - Марлене Дитрих, Кларк Гейбъл, Гари Купър и Мерилин Монро.

Темата в секцията "Фауна" този път ще са птиците по нашето Черноморие.

Във връзка с влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г. ще бъдат пуснати нови универсални пощенски марки за писма. Персонализираните марки също ще имат нова визия и цена в евро. Тези издания ще бъдат посветени на културно-историческото наследство на България.