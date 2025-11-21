Автопортрет на Фрида Кало бе продаден за рекордните $54,7 млн.

АП / БТА Картината "Сънят (Леглото)" на Фрида Кало е излагана за последен път публично в края на 90-те години.

Автопортрет от 1940 г. на мексиканската художничка Фрида Кало бе продаден за $54,7 млн. на аукцион за изкуство в Ню Йорк и стана най-скъпопродаденото произведение на жена художник, съобщи агенция Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Картината, на която Кало спи в леглото, озаглавена El sueno (La cama) или "Сънят (Леглото)", надмина рекорда, държан от Jimson Weed / White Flower No.1 на Джорджия О`Кийф, която бе продадена от "Сотбис" за $44,4 млн. през 2014 г.

Досега най-високата цена на търг за произведение на Фрида Кало беше $34,9 млн., платени през 2021 г. за "Диего и аз", изобразяваща художничката и нейния съпруг, стенописеца Диего Ривера. Според информациите нейни картини са продадени на частни лица за още по-високи суми.

Автопортретът е сред малкото произведения на Кало, които са останали в частни ръце извън Мексико, където нейното творчество е обявено за художествен паметник. Нейните творби в публични и частни колекции в страната не може да бъдат продавани в чужбина или унищожавани.

"Сънят (Леглото)" е от частна колекция, чийто собственик не е разкрит, и е законно допустима за международна продажба. Някои историци разгледаха продажбата от културна гледна точка, докато други изразиха загриженост, че картината, изложена за последен път публично в края на 90-те години, може отново да изчезне от публичното пространство след търга. Вече е постъпила заявка за предстоящи изложби в Ню Йорк, Лондон и Брюксел.

Създадена през 1940 г., картината El sueno (La cama) показва художничката, увита с лозови храсти в легло с балдахин, носещо се в бледосиньо небе. Скелет, около който е привързан динамит и стискащ букет цветя, лежи над балдахина. "Образът е изпълнен със символика и изглежда като алегория, но художничката наистина е имала скелет от папиемаше върху леглото си", отбелязва АП.