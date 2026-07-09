Рут Елис, последната жена, която бе осъдена на смърт във Великобритания, беше помилвана посмъртно, обяви днес британското правителство, което призна, че тя е станала жертва на "ужасна несправедливост" 71 години след обесването ѝ за убийството на агресивния ѝ партньор, предадоха Франс прес и БТА.

Рут Елис, която по време на събитията е на 28 години и работи като хостеса в нощен клуб, е екзекутирана през юли 1955 г., след като убива приятеля си Дейвид Блейкли на изхода на лондонски бар.

Десет дни преди убийството Дейвид Блейкли, състезателен шофьор, удря с юмрук корема на Рут Елис, която по това време е бременна, като по този начин предизвиква спонтанен аборт.

Съдебното жури осъжда Елис на смърт след заседание, продължило едва 20 минути.

"Имам честта да обявя, че Негово Величество кралят прие, по наша препоръка, да помилва условно Рут Елис", обяви заместник министър-председателят и министър на правосъдието Дейвид Лами пред парламента.

"Въпреки че това помилване не снема вината от Рут Елис за извършеното от нея убийство на Дейвид Блейкли, то фактически заменя смъртното наказание с присъда за доживотно лишаване от свобода, за да се признае ужасната несправедливост в това безпрецедентно дело", допълни Лами.

При обявяването на решението в отделението, запазено за граждани в британския парламент присъстваха двама от внуците на Рут Елис. Нейните деца и внуци не успяха да постигнат отмяната на присъдата ѝ пред апелативния съд, но продължиха да се борят за нейното помилване.

"Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да заличи събитията отпреди 71 години, но то официално и окончателно заявява, че Рут не е трябвало да бъде екзекутирана, а присъдата ѝ е била несправедлива", заяви Лора Енстън, внучка на Елис.

Енстън припомни, че баба ѝ е била "жертва на многократни и жестоки прояви на насилие".

Обесването ѝ кара обществеността да се противопостави на смъртното наказание, което официално е отменено във Великобритания през 1973 г.

Случаят води до появата на филм през 1985 със заглавие "Танцувай с непознат" с участието на Миранда Ричардсън и Рупърт Евърет.