Тръмп намали до 15% митата за южнокорейски автомобили

Днес, 13:10
Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи като подарък златна корона - реплика от гробницата Чьонмачон в Кьонджу и най-високият държавен орден от Южна Корея – „Висшия орден Мугунхва“, по време на азиатската си обиколка.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп получи като подарък златна корона - реплика от гробницата Чьонмачон в Кьонджу и най-високият държавен орден от Южна Корея – „Висшия орден Мугунхва“, по време на азиатската си обиколка.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп и южнокорейският му колега Ли Дже-мьон финализираха ключови параметри на двустранното си търговско споразумение по време на срещата си в рамките на Азиатско-тихоокеанския икономически форум (APEC) в Гьонгджу.

Американският президент е на едноседмична визита в Югоизточна Азия.

Договореният финансов инвестиционен пакет на Южна Корея за САЩ е на стойност 350 милиарда долара, от които 150 милиарда долара ще бъдат инвестирани в корабостроенето - сектор, който Сеул се е съгласил да подпомогне в рамките на инициативите на Тръмп за възстановяване на американската индустриална база.

В замяна на това Вашингтон намалява митническите ставки върху определени южнокорейски стоки.

Двете страни са се споразумели да поддържат взаимни мита в размер на 15% при нива от 20% в предварително споразумение, сключено тази година. В размер от 15% ще бъдат и митата върху автомобилите и авточастите вместо 25%.

 

