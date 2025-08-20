Медия без
Дезодоранти, ножове и още хиляди битови стоки в САЩ поскъпват заради митата

От понеделник вносът на 407 групи изделия, съдържащи стомана и алуминий, се облага с 50%

Днес, 18:20
Търговската политика на президента Тръмп води към поскъпване и може да вгорчи живота на много американци.
Стотици видове стоки станаха значително по-скъпи за внос в Съединените щати, след като влезе в сила 50% мито върху стоманата и алуминия по нареждане на президента Тръмп, предаде Дир.бг

Бебешки колички, спрей дезодоранти, ножове за масло, пожарогасители и още много други изделиия, определени като "производни" продукти от стомана и алуминий, досега бяха изключени от 50-процентното мито, въпреки че подлежаха на по-високи специфични за държавите тарифи, наложени през последните месеци. Но в края на миналата седмица Митническата и гранична служба на САЩ и Министерството на търговията публикуваха уведомления, че 407 категории стоки, съдържащи стомана и алуминий, ще бъдат обложени с 50% мито от 12:01 ч. източноамериканско време в понеделник. Другите компоненти в тези продукти, които не са от стомана или алуминий, ще бъдат обложени с отделни налози, пише CNN.

Внезапният ход поставя много американски вносители в трудна ситуация, тъй като вече платени и превозвани стоки са в транзит. Ако решат да приемат доставките, фирмите ще трябва да платят значително по-високи мита. Ако пък откажат разтоварване в американските пристанища, за да избегнат плащането, вероятно ще претърпят загуби.

"Това решение разширява обхвата на митата върху стомана и алуминий и затваря вратичките за заобикалянето им - като подпомага продължаващото възраждане на американските стоманодобивна и алуминиева индустрия", заяви във вторник Джефри Кеслър, заместник-министър на търговията. 

Както при всяко мито, възможно е фирмите да не могат да прехвърлят изцяло разходите върху потребителите чрез по-високи цени. Но вероятността да поемат на собствени разноски митнически такси от 50% е много по-малка, отколкото при по-ниски тарифи.

В комбинация с наскоро въведената 50% ставка върху вноса на изделия от мед новите мита "вероятно ще се отразят по цялата производствена верига, като увеличат разходите за строителството, автомобилния сектор и електрониката", комернтират анализатори от Telsey Group. 

Ключови думи:

повишени мита, поскъпване на стоки, стомана и алуминий, търговска война

