Синът на норвежката престолонаследничка получи 4 г. затвор за изнасилване

Мариус Борг Хьойби e син на Мете-Марит, роден преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г.

Синът на норвежката престолонаследничка Мете-Марит - Мариус Борг Хьойби, беше признат за виновен по две от четирите обвинения в изнасилване срещу него и осъден на четири години ефективен затвор.

Присъдата включва също системно насилие срещу бивша партньорка, отправяне на заплахи и нарушения на правилата за движение по пътищата, предаде АФП.

Мариус Борг Хьойби e син на Мете-Марит, роден преди брака ѝ с престолонаследника принц Хокон през 2001 г. Делото срещу него стартира в началото на годината. Срещу него са повдигнати над 30 отделни обвинения, като най-сериозните от тях са за четири изнасилвания спрямо различни жени. Разследването разкри системна агресия, физическо и психическо насилие, както и унищожаване на чуждо имущество. Някои от престъпленията са извършени под влияние на наркотици.