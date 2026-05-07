В Русия бе открит мъртъв седми политзатворник

07 Май 2026
Владимир Яроцки е лежал в колония
Седми политически затворник от началото на годината беше намерен мъртъв в колония. Възможно е да се е самоубил. Тази нощ в ИК-9 в Хадиженск, Краснодарския край, беше намерен мъртъв политическият затворник Владимир Яроцки. По официална версия той се е самоубил. За това съобщава проектът „Политзек-Инфо“.

Информацията за смъртта на Яроцки беше потвърдена пред проекта SOTAvision и от друг политически затворник - Александър Ноздринов, който също излежава присъда в ИК-9. По думите му Яроцки се е оплаквал от натиск от страна на администрацията. Принуждавали са го да работи нощем въпреки противопоказанията заради здравословното му състояние. След молбите му условията на труд да бъдат променени натискът се е засилил.

През декември 2023 г. Владимир Яроцки беше осъден на година и половина колония по обвинение в оскверняване на символ на воинската слава. Поводът била картинка във "В Контакте", изобразяваща Владимир Путин с георгиевска лента на врата, когото уличен художник рисува. На листа при художника се получава пенис.

По-късно присъдата беше отменена и делото върнато за ново разглеждане. Междувременно силовите органи повдигнаха срещу Яроцки ново обвинение - за военни „фалшификации“. Според следствието мъжът е публикувал в социалните мрежи „неподкрепена с нищо информация“ за загинали и изчезнали в Украйна руски военни.

През май 2025 г. Яроцки беше осъден на 5 години и половина затвор по двете обвинения. Освен това през август 2024 г. той беше глобен с 350 хиляди рубли по дело за призиви към тероризъм заради публикация, че убийството на Путин би довело до край на войната в Украйна.

Правозащитният център Мемориал призна краснодареца за политически затворник.

Яроцки стана поне седмият политически затворник, починал в затвора от началото на годината. Преди това мъртви в колонии и следствени арести бяха намерени Роман Сидоркин, Олег Тиришкин, Александър Доценко, Владимир Осипов, Андрей Акузин и Веган Христолюб Божий.

Правозащитници отбелязват, че жертвите може да са повече, тъй като информация за смъртта например на пленени украинци се появява едва след много месеци, а понякога и години.

 

 

 

 

 

