Перу прекъсна дипломатическите си отношения с Мексико

Перу прекъсва дипломатическите си отношения с Мексико, защото мексиканските власти са започнали процедура за предоставяне на убежище на бившата перуанска министър-председателка Бетси Чавес.

Перуанският външен министър Уго де Села каза пред журналисти по време на пресконференция, че правителството на Мексико е извършило "неприятелски акт", започвайки процедура за предоставяне на убежище на Чавес, която е била под ръководството на бившия президент на Перу Педро Кастильо.

Кастильо бе отстранен от длъжност и арестуван в края на 2022 г. след опит да разпусне Конгреса на Перу. Чавес също е изправена пред наказателни обвинения за предполагаемата ѝ роля в заговора.

През септември Чавес отрече, че се е опитвала да избяга в посолството на Мексико в Перу, докато Кастильо се опитваше да разпусне Конгреса. Шофьорът ѝ обаче свидетелства, че Чавес е поискала от него да я закара в мексиканското посолство в Лима, но е размислила и се е върнала в офиса си.

Би Би Си припомня, че процесът срещу Чавес и Кастильо започна през март. Прокуратурата настоява за 25 години затвор за Чавес и 34 години за Кастильо.

Отношенията между Перу и Мексико започнаха да се влошават, когато Кастильо бе свален от власт. Мексико предостави политическо убежище на членове на неговото семейство, което пък от своя страна накара Перу да обяви мексиканския посланик Пабло Монрой за "персона нон грата". По-късно президентката Дина Болуарте отзова перуанския посланик от Мексико Сити, като обвини мексиканския лидер Андрес Мануел Лопес Обрадор в намеса в политиката на страната чрез публичната му подкрепа за Кастильо.