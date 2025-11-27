В Гвинея Бисау бе извършен военен преврат

Група офицери заявиха, че са завзели властта в Гвинея Бисау днес, ден преди планираното обявяване на резултатите от президентските избори, предадоха Ройтерс БТА.

В изявление, прочетено по държавната телевизия от военен говорител, бе съобщено, че военните са свалили президента Умаро Сисоко Ембало, преустановили са изборния процес, затворили са границите и ще въведат вечерен час.

Малко след това Ембало заяви пред телевизия „Франс 24“, че е бил свален от власт.

Военните заявиха, че са сформирали „Висше военно командване за възстановяване на реда“ и ще отговарят за западноафриканската държава до второ нареждане.

Те не уточниха дали са задържали Ембало, но два източника от службите за сигурност съобщиха на Ройтерс, че той е задържан в щаба на армията.

Източниците съобщиха, че главният му опонент на изборите - Фернандо Диаш, и човекът, когото победи на последните избори през 2019 година - бившият премиер Домингош Симоеш Перейра, също са в ареста.

Това са поредните политически вълнения в Гвинея Бисау - малка крайбрежна държава с население около 2 милиона души, която е разположена между Сенегал и Гвинея, и която се слави като център за преразпределение на кокаин за Европа.

Не стана ясно веднага дали офицерите имат подкрепата на всички фракции в разединените въоръжени сили на Гвинея Бисау и дали имат контрол над цялата страна.

В изявлението се казва, че решението на офицерите да поемат властта е в отговор на план за дестабилизация, изготвен от „някои национални политици“ и „известни национални и чуждестранни наркобарони“, както и опит за манипулиране на резултатите от изборите.

Малко преди изявлението на офицерите се чу стрелба близо до централата на избирателната комисия, президентския дворец и Министерството на вътрешните работи, съобщават очевидци. Тя продължила около час, но изглежда е спряла към 16:00 българско време, съобщи журналист на Ройтерс.

Все още няма информация за жертви. Избирателната комисия трябваше да обяви утре предварителните резултати от изборите проведени в неделя, на които Ембало се изправи срещу Диас.

И двете страни обявиха победа в първия тур на гласуването.

Ембало се стреми да стане първият президент от три десетилетия, спечелил втори пореден мандат в Гвинея Бисау.

Говорителят на Ембало, Антонио Яя Сейди, заяви пред Ройтерс, че неидентифицирани въоръжени мъже са нападнали избирателната комисия, за да предотвратят обявяването на резултатите от гласуването.

Той каза, че мъжете са свързани с Диаш, без да предостави доказателства. Говорител на Диаш не отговори веднага на запитване за коментар.

Перейра, който загуби от Ембало на оспорван балотаж през 2019 година и подкрепи Диаш на тези избори, каза пред Ройтерс, че Диаш няма нищо общо с инцидента.

Диаш е бил на среща с наблюдатели на изборите, когато „няколко души се втурнаха към стаята, за да съобщят, че е имало изстрели в центъра на града“, каза Перейра, който каза, че е бил на същата среща и е говорил с Ройтерс, преди източници от силите за сигурност да съобщят, че е бил задържан.

Бившата колониална сила Португалия призова правителствените институции да възобновят нормалната си дейност и да се проведе преброяването на гласовете и обявяването на резултатите. Тя заяви, че всички, участвали в безредиците, трябва „да се въздържат от всякакви актове на институционално или гражданско насилие“.