Гутериш настоява за място на Африка в Съвета за сигурност на ООН

Днес, 11:25

Генералният секретар на ООН Антониу Гутериш поиска реформа на Съвета за сигурност на ООН, с която да се осигури място на Африка сред великите сили. Гутериш изложи идеята си пред 39-ата среща на върха на Африканския съюз в Адис Абеба.

В дискусиите се обсъжда не само едно, а даже две постоянни места за Африка, плюс допълнителни непостоянни места. Основният дебат е дали новите постоянни членове трябва да имат право на вето (което би блокирало работата на Съвета за сигурност още повече) или да бъдат постоянен член без вето.

Няма консенсус кои държави трябва да заемат тези места. Южна Африка, Нигерия и Египет са основните претенденти, което предизвиква вътрешни разделения в Африканския съюз. 

Постоянните членки - САЩ, Китай, Русия, Великобритания, Франция, трудно ще се съгласят да споделят реалната власт, въпреки официалната подкрепа за реформата.

Африка е дом на над 1,4 милиарда души и представлява огромна част от членството в Общото събрание на ООН, но няма постоянен представител с право на вето в най-мощния орган на организацията.

Гутериш подчертава нарастващото напрежение между геополитическата реалност на XXI век и структурата на ООН, създадена след Втората световна война.

