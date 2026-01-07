Двойният агент Олдрич Еймс почина в американски затвор

Бившият агент на ЦРУ и контраразузнавач Олдрич Еймс, предавал западна разузнавателна информация по време на Студената война на тогавашния Съветски съюз и Русия в един от най-тежките пробиви на разузнаването в историята на САЩ, почина в затвора в американския щат Мериленд на 84-годишна възраст, предадоха Асошиейтед прес и БТА.

Говорител на Федералното бюро за затворите на САЩ потвърди, че излежаващият доживотна присъда шпионин е починал в понеделник.

Еймс призна, че е получил 2,5 млн. долара от Москва срещу американски тайни от 1985 г. до разкриването и ареста му през 1994 г.

Дейността му е включвала разкриване на самоличността на 10 западни агенти в Русия и един източноевропеец, шпионирали за САЩ или Великобритания, както и операции с шпионски сателити, подслушване и общи шпионски похвати. Смята се, че предадената от него информация е довела до екзекуциите на западни агенти, работещи отвъд тогавашната Желязна завеса, нанесло сериозен удар на ЦРУ по време на Студената война.

Еймс пледира виновен без съдебен процес за шпионаж и укриване на данъци през април 1994 г. и бе осъден на доживотен затвор без право на помилване. Прокурорите заявиха, че той е изнасял от САЩ и е предавал на бившия Съветски съюз и впоследствие на Русия ценна разузнавателна информация в продължение на години.

В интервю за в. "Вашингтон пост", дадено в затвора ден преди да бъде осъден, Еймс каза, че е бил мотивиран да шпионира заради "неотложни и продължителни финансови проблеми".

Според досието на ФБР по случая, Еймс е работел в отдела за бившия Съветски съюз и Източна Европа в централата на ЦРУ в Ленгли, в щата Вирджиния, когато за първи път се е свързал с тогавашното КГБ. Той е продължил да предава тайни на бившия Съветски съюз докато е работел и в Рим за ЦРУ, както и след завръщането си обратно във Вашингтон.

Междувременно американските разузнавателни служби тогава отчаяно са се опитвали да разберат защо толкова много техни агенти са били разкрити от Москва.

Шпионската дейност на Олдрич Еймс съвпада с тази на бившия агент на Федералното бюро за разследване Робърт Хансен, който бе заловен през 2001 г. и обвинен в получаване на 1,4 млн. долара в брой и диаманти срещу продажбата на тайни на Москва. Той почина в затвора през 2023 г.

Съпругата на Еймс - Росарио, също се призна за виновна по по-леки обвинения в шпионаж и съучастие в шпионската дейност на съпруга си и бе осъдена на 63 месеца затвор.