Бивш съветник на Тръмп е обвинен в злоупотреба с класифицирана информация

Днес, 12:00
Джон Болтън
ЕПА/БГНЕС
Джон Болтън

Срещу Джон Болтън, бившият съветник по националната сигурност на Доналд Тръмп, има повдигнато обвинение, съобщи БТА, като се позовава на Cи Ен Ен.

Обвинението е третото за последните седмици, с което Министерството на правосъдието повдига наказателни обвинения срещу един от критиците на републиканския президент.

Обвинението идва, след като съдебни документи, направени публични миналия месец, разкриха, че Болтън е бил обект на федерално разследване за потенциално неправилно боравене с класифицирана информация. В информацията на Си Ен Ен не се посочва в какво е обвинен Болтън.

Адвокатът на Болтън по-рано отрече, че довереникът му е извършил нарушение.

Тръмп, който проведе предизборната си кампания с обещание за отмъщение, след като се сблъска с редица правни проблеми след края на първия си мандат в Белия дом през 2021 г., се отказа от десетилетия наредби, предназначени да предпазят федералните  правоприлагащи органи от политически натиск, отбелязва Ройтерс.

През последните месеци той активно натискаше министърката на правосъдието Пам Бонди да повдигне обвинения срещу хора, възприемани като негови противници, дори уволни прокурор, който според него е действал твърде бавно в тази насока.

