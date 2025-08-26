Австралия узакони правото на почивка след работния ден

Милиони служители в малкия бизнес в Австралия вече имат законното право да откажат да участват в служебна комуникация извън работно време, съгласно втория етап от въвеждането на законите, свързани с "правото на прекъсване" (right to disconnect), предават медиите в страната.

Въведени за първи път за големите предприятия със Закона за справедлив труд миналия август, настоящите промени означават, че служителите не могат да бъдат санкционирани от работодателите при отказ да участват в служебни телефонни разговори, имейли и текстови съобщения извън определеното за това работно време.

Законодателството вече е в сила за служители в предприятия с по-малко от 15 служители. От Комисията за справедлив труд на Австралия обясняват, че това означава, че служителят може да откаже да следи, чете или отговаря на опити за контакт извън работно време, освен ако отказът на служителя е ''неоправдан". За ''неоправдан'' се счита отказ, който е обвързан с договор за заплащане в извън работно време, нивото на отговорност на служителя и причината за контакт.

Индивидуалните работодатели могат да бъдат глобени с до 18 780 австралийски долара за всяко нарушение на разпореждане на Комисията за справедлив труд, свързано с правото на прекъсване на комуникацията с работодателя след края на работния ден, докато корпоративните работодатели могат да бъдат глобени до 93 900 долара.