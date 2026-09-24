9-има военни от Казахстан загинаха в морето при учение

gov.kz Учението се е провело в Каспийско море (снимката на министерството на отбраната на Казахстан е илюстративна)

Деветима военни загинаха по време на учение на военноморските сили на Казахстан в област Мантистау, съобщи министерството на отбраната на страната.

Те са били отнесени в Каспийско море след рязко влошаване на метеорологичните условия и появил се бурен вятър. По предварителни данни в бурните открити води са се оказали общо 19 военни, като към момента е потвърдена гибелта на деветима от тях.

Трима от изпадналите в беда са били спасени, като един от тях е хоспитализиран. Издирването на останалите 7 продължава. В издирвателната операция са привлечени подразделения на военноморските сили, на министерството на извънредните ситуации, на авиацията и други служби.

За установяване на всички обстоятелства около случилото се и за координация, на място е комисия на министерството на отбраната, водена от министъра - ген. лейтенантът от авиацията Даурен Косанов.

Министерството е изказало съболезнования на роднините и близките на загиналите и е обещало на семействта им да бъде оказана необходимата помощ и подкрепа.