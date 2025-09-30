38 души са затрупани след срутване на училище в Индонезия

ЕПА/БГНЕС Неспазването на строителните стандарти предизвиква широко разпространени опасения относно безопасността на сградите в Индонезия.

Трима души загинаха при срутването на ислямско училище в Индонезия. Спасители се борят да извадят поне 38 души, все още блокирани след срутването, предава БГНЕС, като се позовава на АФП.

Сградата се срути на 29 септември на главния остров на Индонезия – Ява, докато учениците се събирали за следобедни молитви.

Семействата, отчаяни за новини за своите близки, и спасителите се струпаха около многоетажната сграда в град Сидоарджо.

„Броят на пострадалите е 102 души, от които 99 са оцелели, а 3 са загинали“, заяви ръководителят на Националната агенция за търсене и спасяване Мохамад Шафии.

Той добави, че спасителите работят неуморно, за да спасят живота на оцелелите, които се смята, че все още са затрупани под руините.

Говорителят на Националната агенция за смекчаване на бедствията (BNPB) Абдул Мухари заяви, че спасителите все още търсят 38 души, за които се смята, че са заклещени под отломките.

Аток Ираван, ръководител на местна болница в Сидоарджо, каза пред репортери, че двама души са починали от нараняванията си, докато са били лекувани в спешното отделение на болницата.

По-рано този месец поне трима души бяха убити, а десетки ранени, след като сграда, в която се провеждала молитвена среща, се срути в Западна Ява.