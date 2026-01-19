Медия без
Завод за зелен водород в Австрия ще е сред петте най-големи в Европа

Проектът на OMV е одобрен от Европейската водородна банка

Днес, 10:27
22-километров тръбопровод ще отвежда зеленият водород директно до рафинерията на OMV в Швехат.
Компанията OMV обяви, че е осигурила допълнително финансиране за бъдещия завод за зелен водород в Брук ан дер Лайта (Долна Австрия). Става дума за 123 млн. евро. 

Заводът е с планирана мощност 140 MW. Очаква се да започне работа в края на 2027 г. Той ще един от петте най-големи в Европа.

В завода ще се произвежда до 23 000 тона зелен водород годишно. Използването на възобновяема енергия от вятър, слънце и водна енергия ще доведе до спестяване на до 150 000 тона въглеродни емисии годишно. 22-километров тръбопровод ще отвежда зеленият водород директно до рафинерията на OMV в Швехат.

Проектът в Брук ан дер Лайта е сред одобрените от Европейската водородна банка. OMV инвестира в него няколкостотин милиона евро.  В края на миналата година австрийската компания направи съвместно предприятие с друг голяма играч в зелената енергетика - Masdar от ОАЕ. Смесеното дружество ще се занимава с финансирането, изграждането и управлението на  завода да производство на зелен водород чрез електролиза в Австрия. 

