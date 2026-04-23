Свръхбогатите натрупват състояние все по-бързо

Броят на милиардерите в света може да достигне почти 4 000 до 2031 г.

Днес, 09:29
Организации като Oxfam настояват за по-високи данъци върху свръхбогатите, като предупреждават, че богатството им често се превръща и в политическо влияние.
Pixabay
Организации като Oxfam настояват за по-високи данъци върху свръхбогатите, като предупреждават, че богатството им често се превръща и в политическо влияние.

Броят на милиардерите в света може да достигне почти 4 000 до 2031 г., показват данни. Свръхбогатите натрупват състояние с все по-бързи темпове, пише в. "Гардиън".

В момента в света има 3 110 милиардери, според анализ на имотната агенция Knight Frank. Очаква се този брой да нарасне с 25% през следващите пет години и да достигне 3 915. Също така бързо се разширява и групата на мултимилионерите или хората със състояние над 30 млн. долара са се увеличили от 162 191 през 2021 г. до 713 626 днес, което е ръст от над 300%. Ръководителят на изследванията в Knight Frank Лиъм Бейли заявява, че богатството на милиардерите и милионерите е било значително ускорено от печалбите в технологичния сектор, особено изкуствения интелект.

"Възможността да се мащабира бизнес никога не е била по-голяма. Това води до бързо натрупване на огромни състояния, ускорено от технологиите и ИИ", казва Бейли.

Проучването показва, че най-бърз растеж на милиардери се очаква в богатата на петрол Саудитска Арабия – от 23 през 2026 г. до 65 през 2031 г. Силно увеличение се прогнозира и в Полша и Швеция. В същото време разликата между най-богатите и най-бедните в света продължава да се увеличава. Според доклад на World Inequality Report по-малко от 60 000 души контролират три пъти повече богатство от най-бедната половина на човечеството. Организации като Oxfam настояват за по-високи данъци върху свръхбогатите, като предупреждават, че богатството им често се превръща и в политическо влияние.

Според списание "Форбс" най-богатият човек в света е Илон Мъск със състояние от 785,5 млрд. долара, следван от Лари Пейдж и Джеф Безос.

Докладът подчертава също, че глобалното богатство се концентрира все повече, а свръхбогатите стават все по-мобилни и избират държави със стабилна икономическа и данъчна среда.

Ключови думи:

милиардери, свръхбогати

Още новини по темата

Милиардери със състояние за $110 млрд. са се махнали от Русия
02 Апр. 2025

За 10 г. милиардерите по света са удвоили богатството си
05 Дек. 2024

Светът е напът да има първия трилионер
15 Яну. 2024

Форумът в Давос започна без руски олигарси, но с много украинци
17 Яну. 2023

Китай атакува милиардерите и актрисите заради “общественото благо”
24 Септ. 2021

Свръхбогатите плащат по-малко данъци от обикновените американци

09 Юни 2021

За малцина пандемията се превърна в златна кокошка
26 Дек. 2020

От ваксините се излюпиха нови милиардери
24 Дек. 2020

Най-богатите спечелиха още 255 млрд USD
24 Май 2020

16 руски милиардери загубиха за месец доста от активите си
04 Февр. 2020

Британски политици пробват да овладеят гнева на избирателите
04 Ноем. 2019

Собственикът на “Лидъл” е най-богатият германец
13 Септ. 2019

Фондации от САЩ лобират в ЕС за забрана на аборти
23 Авг. 2019

Американски милиардери призовават за по-високи данъци за свръхбогатите

25 Юни 2019

