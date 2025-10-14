Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Над 20 млн. японци закусват с българско кисело мляко

"Ел Би Булгарикум" и "Мейджи" до месеци ще открият общ изследователски център в София

14 Окт. 2025
Японската "Мейджи" вече 50 години прави българско кисело мляко, обясни нейният главен изпълнителен директор Кацунари Мацуда на младия Петър Дилов, който отскоро е министър на икономиката.
Японската "Мейджи" вече 50 години прави българско кисело мляко, обясни нейният главен изпълнителен директор Кацунари Мацуда на младия Петър Дилов, който отскоро е министър на икономиката.

Истинското българско кисело мляко е любимо на японците. Близо 95% от жителите страната на изгряващото слънце знаят за чудодейното действие на лактобацилус булгарикус, а над 20 милиона японци започват деня си с българско кисело мляко.

Това стана ясно по време на визитата на министъра на икономиката Петър Дилов в Токио. "Сътрудничеството на "Ел Би Булгарикум" с „Мейджи“ (Meiji) е доказателство, че отношенията между нашите две страни са на много високо ниво", коментира Дилов на срещата си с директора на японската компания Кацунари Мацуда. 

"Мейджи" от 50 години държи правата за производство на истинско кисело мляко за японския пазар - по силата на договор с нашето предприятие "Ел Би Булгарикум", собственик на патента. Именно закваската с живи бактерии "лактобацилус булгарикус" придава чудодейните свойства на българското кисело мляко. 

Съгласно подписаното през октомври 2024 г. споразумение двете фирми подготвят лаборатория, която ще изучава свойствата на уникалния български млечен продукт. Очаква се съвместният изследователски център в София да заработи през първата половина на 2026 г.

Meiji е най-големият производител на млечни продукти в Япония. Прави млека, сладоледи, разнообразни здравословни храни и напитки.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Мейджи, Ел Би Булгарикум, лактобацилус булгарикус

Още новини по темата

Японската корпорация "Мейджи" изгражда у нас научен център за млечнокисели бактерии
17 Окт. 2024

"Ел Би Булгарикум" замени БДС със "защитено наименование"
14 Окт. 2024

Започва ремонт на завода на "Ел Би Булгарикум" във Видин
03 Септ. 2024

Бивш шеф на фонд "Земеделие" пое управлението на "Ел Би Булгарикум"
05 Юни 2024

Министърът на икономиката поиска оставки в "Ел Би Булгарикум"
29 Май 2024

Поредна драма в "Ел Би Булгарикум" - работници излизат на протест
28 Май 2024

"Ел Би Булгарикум" вдига цените на сиренето и кашкавала с над 50%
16 Яну. 2024

Министър Богданов дава на прокурор "Ел Би Булгарикум"
27 Дек. 2023

Уволнени директори завихриха пореден скандал с "Ел Би Булгарикум"
20 Дек. 2023

Държавната "Ел Би Булгарикум" ще си прави кравеферма
15 Март 2023

МИИ даде на прокуратурата бивши шефове на "Ел Би Булгарикум"
10 Март 2023

Българският бацил вкисва, а не подквасва - заради едни пари
28 Февр. 2023

Напиши донос - оглави държавна фирма!
26 Февр. 2023

Шефовете на ДКК и на "Ел Би Булгарикум" се замерят с компромати
22 Февр. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Красотата заля с 800% Пазарджик. Следва България
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар