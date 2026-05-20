Кабинетът поиска 100% дивидент от държавните фирми

20 Май 2026
Финансовият министър Гълъб Донев и заместник-министрите на финансите Росица Велкова и Людмила Петкова.
Финансовият министър Гълъб Донев и заместник-министрите на финансите Росица Велкова и Людмила Петкова.

Кабинетът "Радев" разпореди на държавните дружества да внесат в държавната хазна 100% от печалбата си за 2025 г. Фирмите, в които държавни дружества с над 50% участиe държат акции и дялове, ще дължат по-нисък дивидент - 70% от печалбата. Сумите трябва да се внесат до 29 май. 

Решението за разпределяне на дивидент обичайно се взима през май. Миналата година дивидентът и за двете групи беше в размер на 100%. От разпореждането на кабинета традиционно са изключени лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, дружествата от отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ и държавни предприятия със статут на бюджетни органидации като  ДП "Радиоактивни отпадъци", тотализаторът и т.н. 

Тази година отделни държавни дружества няма да привеждат авансово дивидент на базата на междинни резултати към полугодието. Миналата година БЕХ, ДКК, "Национална копания индустриални зони" и "ТЕРЕМ Холдинг" бяха задължени да внесат 100% от междинната си печалба. По данни на МФ авансово внесения дивидент през 2025 г., който няма да постъпи в бюджета тази година, е в размер на 566,7 млн. евро. "С приемането на разпореждането се осигуряват условия за изпълнение на приходната част на държавния бюджет в частта на неданъчните приходи от дивидент. Размерът на отчисления от печалбата е в съответствие с нуждите на бюджета, с оглед спазване на фискалните правила и изисквания, съгласно Закона за публичните финанси и Пакта за стабилност и растеж", изтъкват от пресслужбата на МС. 

