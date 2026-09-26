Fitch потвърди кредитния рейтинг на България

Една от водещите международни рейтингови агенции в света - Fitch Ratings потвърди кредитния рейтинг на България - "BBB+", и повиши перспективата пред него от "стабилна" на "положителна", което отразява намалената политическата несигурност след сформирането на правителство от еднопартийно парламентарно мнозинство.

Fitch разглежда това положение като възможност за напредък в областта на структурните реформи за подпомагане на потенциалния растеж, повишение на благосъстоянието, както и за подобрение на управлението на обществения сектор, надграждайки върху присъединяването на България към еврозоната.

В анализа е отбелязано, че рейтингът е обусловен от ползите от членството в еврозоната и ЕС, както и от стабилните показатели на публичните финанси и външните баланси. Тези силни страни обаче са донякъде неутрализирани от рисковете от прегряване на икономиката, произтичащи отчасти от процикличната фискална политика, високата инфлация и дефицитите по текущата сметка, както и други фактори.

Fitch подчертава, че икономическият растеж на България се е задържал около 3% от 2024 г. насам, въпреки различните външни шокове и слабото нарастване на икономиката на ЕС, като темпът е останал доста над растежа в еврозоната (около 1%). Прогнозата е нарастването на БВП постепенно да се забави до 2.4% към 2028 г., като се очаква балансиране в структурата към по-бавно нарастване на вътрешното търсене и подобряване на представянето на износа.

Обърнато е внимание, че има сигнали за макроикономически дисбаланси, произтичащи основно от силния номинален ръст на заплатите през последните 3 г. Той стимулира рязкото увеличение на потреблението на домакинствата, което допринася за значителното разширяване на дефицита по текущата сметка, прогнозирано да се повиши до 7.4% от БВП през 2026 г., което е значително над нивата, характерни за държавите със сходен кредитен рейтинг. Според прогнозата на Fitch, средногодишната инфлация ще достигне 4.9% през текущата година и ще остане над средното за страните с рейтинг "BBB+" в периода 2027-2028 г.

Като фактори, които биха довели до повишение на рейтинга, са разгледани отслабване на макроикономическите дисбаланси и успешно прилагане на структурни реформи. Докато влошаването на дисбалансите, рязкото понижение на растежа на БВП, примерно в резултат от намалена конкурентоспособност, както и значително увеличение на съотношението на държавния дълг към БВП, са фактори, които биха се отразили в по-нисък кредитен рейтинг.