ЕК шамароса България с пет наказателни процедури

Европейската комисия придвижи цели пет наказателни процедури срещу България. Те са заради пропуски и несъответствия в законодателството ни в различни области - обмен на данъчна информация, защита на личните данни, възобновяема енергия, управление на отпадъците и контрол върху веществата за производство на взривове.

ЕК за пореден път критикува България, че още не е въвела европейските правила за автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните компании (още две страни са в същото нарушение - Кипър и Белгия). Въпросът е важен, защото обменът помага за разкриването на укрити данъци. Ако не последват бързи действия, Брюксел ще предприеме крайната мярка - ще сезира Съда на ЕС и ще поиска налагане на финансови санкции на София.

По темата за взривните вещества Европейската комисия уличава страната ни, че не е изпълнила редица задължения - като създаването на национална точка за подаване на сигнали при съмнителни сделки, определянето на компетентен орган за контрол, въвеждането на ефективни санкции.

Комисията е установила също, че в България има проблем с обработването на лични данни от правоохранителните органи - заради неправилно пренасяне на европейските разпоредби в националното законодателство.

Друга наказателна процедура срещу София е заради ограничения при сертифицирането на монтажници и строителни услуги, свързани с оборудване за производство на възобновяема енергия.

На нов етап минава и наказателната процедура за неизпълнение на целите за рециклиране на битовите отпадъци. Според правилата на ЕС до 2020 г. трябваше да бъде достигната цел от 50% повторно използване за отпадъчните метали, пластмаси, стъкло и хартия, а България е още далеч от това.

По всички процедури Европейската комисия е дала на България срок от два месеца за предприемане на мерки и представяне на допълнителна информация и обяснения.