Браншът отрече да има масово вдигане на цената на хляба

Pixabay Прогнозите на хлебопроизводители са за плавен ръст с до 10 евроцента на цената на най-масовия хляб с грамаж 600–650 г в следващите 2-3 месеца.

Вълна от покачване на цената на хляба в страната няма и не виждам в момента да се случи.

Това заяви за "Сега" председателят на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева по повод данни за масово поскъпване в Хасковско. От репортаж на бтв стана ясно, че от 27 април в Хасково навсякъде най-масовият бял хляб е поскъпнал с 6 евроцента.

"Това са единични производители. В пазарна икономика всеки производител и търговец има право на собствено пазарно поведение. Членовете на нашата браншова организация спазват стриктно Закона за въвеждане на еврото", коментира Кукушева.

Според този закон търговците и доставчиците им не могат да вдигат цените на основни хранителни стоки до 8 август 2026 г., ако няма икономическа обосновка за това.

Производители и търговци обаче изброяват достатъчно причини за обосновано повишение на цените.

"Подложени сме на огромен натиск, защото цените на горивата отидоха нагоре и повлякоха всичко останало", заяви пред бТВ Валери Кръстев, дългогодишен хлебопроизводител в Монтанско.

Самият той казва, че повече от година не е вдигал цената на най-масовия хляб, който произвежда, но скоро ще се наложи да го направи.

Друга причина за това са нарасналите разходи за труд, което не е свързано само с административното вдигане на минималната работна заплата. "Хората искат увеличение на заплатите, защото се сблъскват с високите цени на всичко останало. За да го направя, трябва да коригирам производствената цена на хляба", казва Кръстев.

Според него повишението от 6 евроцента, което вече са наложили колегите му в Хасковско, е минимумът, за да се покрият нарасналите разходи. Прогнозите на Кръстев са за плавен ръст до 10 евроцента на цената на най-масовия хляб с грамаж 600–650 г в следващите 2-3 месеца. „Това е абсолютно нищо на фона на това, което се случва при зеленчуците, плодовете и млечните продукти“, смята Кръстев.

От КНСБ днес коментираха, че ръстът на цените на храните, включително и на хляба, идва не толкова от производителите, колкото от търговците на едро и дребно. И призоваха Комисията за защита на конкуренцията да се намеси по-категорично в тази част от веригата на доставки.