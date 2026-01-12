БАКБ финализира покупката на "Токуда Банк"

Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие придобива банка, изцяло собствена на чужд инвеститор, заяви Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.

Българо-американска кредитна банка финализира сделката по придобиване на "Токуда Банк“, съобщиха от банката.

Окончателният договор за покупко-продажбата на акциите между БАКБ и "Токушукай Инкорпорейтид“ (“Tokushukai Incorporated”), Япония, е бил сключен днес, 12 януари 2026 г., В резултат на него БАКБ придобива 6 800 000 броя безналични акции с право на глас, представляващи 100% от капитала на "Токуда Банк“.

БАКБ обяви сделката за „Токуда банк“ през април 2024 г. Още същата година Комисията за защита на конкуренцията даде одобрение. В края на 2025 г. е получено и одобрението на БНБ.

Финансирането на покупката е със собствени средства, отбелязват от банката.

БАКБ възнамерява да влее „Токуда банк“, за което също трябва да получи одобрение от регулаторите.

"Токуда Банк“ е най-малката банка в България с активи за близо 502,9 млн. лева, приходи от лихви в размер на 13,3 млн. лева и печалба за 4,3 млн. лева към края на септември 2025 г., според данните на БНБ.

Активите на БАКБ, учредена през 1995 г., са за близо 2,8 млрд. лева. Приходите от лихви на банката са за над 80,5 млн. лева, а печалбата – 34,6 млн. лева за същия период на миналата година.

"Придобиването на "Токуда Банк" е знаково събитие не само за БАКБ, но и за целия банков пазар в България. Важен е фактът, че за първи път банка с мажоритарно българско участие придобива банка, изцяло собствена на чужд инвеститор, при условията на тясно взаимодействие на БНБ с Европейската централна банка (ЕЦБ) и въз основа на изпратена от ЕЦБ конкретна инструкция. Консолидацията в средния сегмент е добра предпоставка за развитието на сектора, без значение, че няма да промени значително позиционирането на банката. Вливането на "Токуда Банк" в БАКБ ще има най-силен положителен ефект върху клиентите на двете банки, благодарение на по-големите възможности за растеж, въвеждане на иновации и модерни технологии. БАКБ ще продължи да следва най-високите стандарти на обслужване, съчетавайки добрите практики и опита на двете кредитни институции, изцяло в интерес на клиентите ни“, коментира Цветелина Бориславова, председател на НС на БАКБ.