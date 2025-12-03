БНБ разреши на БАКБ да придобие 99.9% от Токуда Банк

БГНЕС Цветелина Бориславова е акционер и председател на Надзорния съвет на БАКБ.

БНБ съобщи, че разрешава на Българо-американска кредитна банка (БАКБ) да придобие Токуда Банк.

Така банките в България ще станат с една по-малко.

Мажоритарен собственик на БАКБ е частното инвестиционно дружество "Сиесайеф" АД, чиито акционери към момента са Цветелина Бориславова и основаната от нея фондация "Кредо бонум". Бориславова е и председател на Надзорния съвет на БАКБ.

Поглъщането е дълъг процес, преминанащ през различни регулатори и одобрението на централната банка е поредната стъпка. През април миналата година БАКБ обяви, че е постигнала с споразумение с японското дружество "Токушукай Инк" да придобие 99.94% от капитала на "Токуда Банк" АД.

През юли 2024 г. Комисията за защита на конкуренцията разреши БАКБ да придобие контрола върху Токуда Банк.

Тъй като България е част от Единния надзорен механизъм, БНБ трябваше да съгласува предстоящата сделка и с Европейската централна банка. ЕЦБ оценява такива придобивания, посочват от нашата централна банка. В резултат на съгласуването сега БНБ издава одобрение.