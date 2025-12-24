"Жестокият път" за покоряването на Еверест спечели "Златен ритон"

"Жестокият път" на режисьора Деян Барарев бе отличен с голямата награда за документален филм на 29-ото издание на фестивала "Златен ритон". Официалната церемония по награждаването се проведе в навечерието на празниците в "Лъки Дом на киното" в Пловдив.

Филмът, който получава голямата награда за документално кино "Златен ритон", е филм-памет. Но памет не само за изкачване на дръзки млади хора, които носят самочувствие на цяла нация, но и за слизането, което се оказва не само по-трудно, но и невъзможно за всички - също полезен урок за нацията ни и най-вече за водачите ни, които по пътя си нагоре често не мислят за слизането и нямат план за него. А от този филм научаваме, че слизането е по-трудно от изкачването, заяви генералният директор на БТА Кирил Вълчев, който връчи наградата на авторите.

Документалната лента на Деян Барарев разказва историята на българските алпинисти, покорили връх Еверест по Западния гребен през пролетта на 1984 година. 40 години по-късно българите Иван Вълчев, Методи Савов, Кирил Досков и Никола Петков остават последните изкачили върха по този, считан за най-опасен, маршрут. На 31 май 1984-а те се завръщат без Христо Проданов, заедно с когото са заминали към хималайския първенец три месеца по-рано.

"Жестокият път" получи и отличия от Българската национална филмотека и Гилдия "Критика".

Голямата награда "Златен ритон" за най-добър анимационен филм взе "Балконада" с режисьор Ива Токмакчиева. Призът беше връчен от председателя на журито Тонислав Христов. "Балконада" грабна призове още от Гилдия "Критика" към Съюза на българските филмови дейци и в категорията за най-добър режисьор. Награда за режисура получи и Светослав Драганов за документалния филм "Снежа и Франц".

Наградата на Асоциация "Академика 21" беше връчена на филма "Сизифовци", а призът за сценарий отиде при проф. Вера Найденова за филма "Петко Венедиков: спомени от българския 20 век".

"Филмаутор" излъчи победител в категорията за дебютен авторски екип до 35 години в лицето на Таня Божинова за анимацията "До теб". Божинова получи отличие и в категорията за дебют в анимационното кино. Отличие от Съюза на българските филмови дейци бе връчено на Асен Владимиров за филма "По повод един атентат". Той грабна наградата и за най-добър сценарий. СБФД отличи и анимацията "Момчето, което изтри целувките", а награда за сценарий получи анимацията "Свързани".

Призът в категория "Операторско майсторство" получи Даниел Свиленов за филма "Странджа", а за художник-постановчик беше отличен Теодор Ралев за анимацията "Гарванера". В категорията за дебют в анимационното кино беше отличен "Буркан на времето" с режисьор Невена Семова. Наградата на Община Пловдив получиха документалният филм "Кучето на Златю" и анимационният филм "Бабата".

След края на церемонията в "Лъки Дом на киното" бяха прожектирани и двата филма, отличени със "Златен ритон" - "Жестокият път" и "Балконада".

Журито, което оценяваше кандидатите тази година, беше в състав от Галина Лардева – изкуствовед, Галя Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на "Златен ритон"), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на "Златен ритон" за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.