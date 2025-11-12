От 29-ия "Златен ритон" се изсипват рекорден брой филми

Рекорден брой филми ще бъдат показани в 29-ото издание на фестивала "Златен ритон", което ще се проведе от 17 до 22 декември в "Лъки Дом на киното" – Пловдив. Това е най-старият и престижен форум за български документални и анимационни продукции.

В рамките на шест дни ще бъдат показани над 80 филма, обединени в конкурсни и специални програми. Фестивалът традиционно събира утвърдени имена и млади автори, превръщайки се в жива сцена за идеи, диалог и професионален обмен в българското кино, съобщават от НФЦ.

Сред акцентите тази година са премиерите на филмите "Пънк по време на комунизъм", "Кучето на Златю", "Походът на амазонките", както и специалната прожекция на "Тема с вариации" на Лиляна Бързева в откриването. Публиката ще има възможност да се срещне с автори, продуценти и изследователи в рамките на съпътстващи събития, сред които и представянето на книгата "Екранната музика отблизо" на проф. д-р Клер Леви, както и представяне на новия брой на списание "Проблеми на изкуството" с фокусна тема "Съвременни рецепции в изкуството: образ, текст и контекст".

Творбите в конкурсната програма ще бъдат оценявани от жури в състав: Галина Лардева - изкуствовед, Галина Жекова – кинокритик, Тонислав Христов (миналогодишен лауреат на „Златен ритон“), Иван Попов – Заека (миналогодишен лауреат на „Златен ритон“ за анимация) и Юрий Дачев – драматург и сценарист.

Съпътстващо събитие на фестивала е изложбата "Жени режисьорки в българското документално кино през ХХ век". Чрез архивни фотографии, кадри от филми и кратки информативни текстове изложбата възстановява паметта за българските режисьорки, техния принос и разкрива богатството на документалното кино у нас. Заедно с експозицията ще бъде представен и специален каталог, който цели да направи ефекта от експозицията дълготраен и да осигури по-широкото разпространение на проекта. Зад нея стои екипът Теодора Стоилова-Дончева, Петя Александрова, Гергана Дончева, Елица Гоцева, Анна Шойлева-Чомакова, Даниел Нечев.

"Златен ритон" по традиция чества юбилеите на знакови имена. Тази година това са Марин Дамянов и Константин Занков, чиито кръгли годишнини ще отбележим с филмите "Ботев – в сянката на паметника" и "Съдбата като джаз". Фестивалът отдава чест и на без време напуснали ни кинотворци - Атанас Киряков чрез филма му "1200 страници болка", както и съвсем наскоро починалия Росен Елезов, който ще бъде почетен с лентата си за голямата джаз певица Йълдъз Ибрахимова - "Йълдъз – цветовете на гласа".

Фестивалът ще завърши на 22 декември с тържествена церемония по връчването на наградите "Златен ритон" и прожекция на отличените филми.