Здравето на Род Стюарт провали още един концерт

Британският певец Род Стюарт е бил принуден да прекъсне свой концерт във високопланински град в щата Юта, САЩ, след като едва не е изгубил съзнание, съобщават американски медии, сред които "Фокс нюз" и Ен Би Си.

Според съобщенията 81-годишният изпълнител се е изявявал на сцената в град Уест Вали сити, който се намира на над 1300 метра надморска височина. Род Стюарт внезапно е прекъснал концерта, давайки знак на своя екип, след което асистент му е сложил кислородна маска. След като се е почувствал по-добре, певецът е казал, че е бил на косъм от това да изгуби съзнание, но е подчертал, че "шоуто трябва да продължи".

Род Стюарт изнася концерти в рамките на турнето си One Last Time. Следващото му участие е насрочено за 31 юли в Уонтидж, Ню Йорк. По-рано този месец най-известният шотландски певец отмени концерт в амфитеатъра North Island Credit Union край Сан Диего, Калифорния, само 40 минути преди началото му заради ларингит. По-малко от 24 часа по-късно обаче той публикува видео, на което се качва на частен самолет за Бостън заедно с двама от синовете си - Ейдън и Аластър, за да гледа мача на Шотландия срещу Хаити на Световното първенство по футбол. Впоследствие беше заснет и на стадиона как подкрепя отбора на страната, облечен в цветовете на националния флаг и видимо в приповдигнато настроение. Това предизвика скандал сред феновете му в социалните мрежи, мнозина от които го обвиниха в неуважение.

През миналата година, в рамките на същото турне, певецът се завърна в Европа след рекордните 13 години концертна резиденция в Лас Вегас. Беше и хедлайнер на най-известния фестивал в света - Гластънбъри, през юли.

През декември 80-годишният Стюарт изнесе и първия си концерт в България, който премина триумфално в "Арена 8888".