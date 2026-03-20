Завръщането на BTS се излъчва в 190 страни (ГАЛЕРИЯ)

Южнокорейската кей-поп група BTS се завръща днес с грандиозен концерт в Сеул. Това ще бъде първата им съвместна изява от 4 години. Причината за прекъсването им беше военната служба на момчетата.

BTS ще представят песните от най-новия си албум Arirang, чието заглавие е вдъхновено от корейска народна песен и символизира връзката между миналото и съвременната глобална култура. Ден след появата на албума от него вече са продадени близо 4 милиона копия. Мерките за сигурност в Сеул са засилени. Очаква се на концерта да присъстват повече от 260 000 души. Спектакълът е безплатен, но сред феновете ще има и 22 хиляди с билети за специална зона. Събитието ще се състои на площад "Гуангуамун" в близост до президентския дворец в столицата на Република Корея.

В Сеул хотелите отдавна са пълни, а хиляди фенове пристигнаха от чужбина. Улиците са украсени с лилави и сини транспаранти с надпис Welcome BTS & ARMY – препратка към общността от фенове на групата. Суичъри с качулка, портмонета и фигурки с образа на музикантите се продават във временни магазини и минимаркети.

В чест на кей-поп звездите "Нетфликс" ще излъчи пряко първия глобален концерт в историята си. Американската компания за стрийминг го предава от 13 ч. българско време в 190 държави по света. За журналистите на място ограниченията са много строги - без права за стрийминг и не повече от 5 изпълнения, публикувани като видео с дължина до 1 минута.

"Ариранг" ще бъде последван и от световно турне с 82 дати в 34 града на пет континента. Това е първият студиен проект на BTS след Be от 2020 г. На върха на славата си седмината корейци бяха сред най-слушаните артисти в платформата "Спотифай" заедно с Тейлър Суифт и Джъстин Бийбър. Но през 2022 г. те трябваше да прекратят кариерата си, за да отбият задължителната в родината им военна служба. По закон всички мъже в Корея на възраст между 18 и 28 години са длъжни да отслужат 18 - 21 месеца. През декември 2020 г. законът беше изменен, за да позволи на популярните поп певци да отложат зачислението си, докато навършат 30: промяна, неофициално наречена "Законът за BTS".

Четирима от членовете на BTS са отбили повинността си близо до силно укрепената граница между Северна и Южна Корея, известна с бодливата си тел, суровите зими и интензивната си подготовка, припомня АФП. Документалният филм BTS: The Return, който ще бъде излъчен по "Нетфликс" на 27 март, проследява обединението на групата след казармата.

Очаква се дългоочакваното завръщане на седморката, която е най-звездното име в историята на корейската култура, да допринесе за и без това нарасналата популярност на кей-попа по целия свят. Тази година жанрът спечели своите първи награди "Оскар" и "Грами" - и двете благодарение на анимационния филм "Кей-поп: ловци на демони".

Концертът на BTS в Сеул ще донесе приходи от близо милиард долара, обяви южнокорейският министър на финансите Ку Юн-чул, цитиран от информационна агенция Yonhap. "Очаква се концертът да генерира трилиони вона под формата на икономическа стойност, но неговите нематериални ефекти биха могли да бъдат няколко или дори десетки пъти по-големи", отбеляза министърът.

Корейският институт за култура и туризъм оценява икономическото въздействие на концерта на 1,2 трилиона вона, или приблизително $ 900 млн., като се вземат предвид разходите за туризъм, приходите от интелектуална собственост и ръстът на националния туристически бранд. Експертите сравняват очакваното въздействие с "икономиката на Тейлър Суифт": турнето на американската певица през 2023-2024 г. генерира 21 милиарда долара и стимулира икономиките на градовете-домакини на концертите. BTS биха могли да надминат тази цифра благодарение на по-голямата си международна фен база и желанието на почитателите им да пътуват.