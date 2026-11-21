ЕРА/БГНЕС Група U2 - Боно, Ди Едж (двамата на снимката), Адам Клейтън и Лари Мълън, издадоха албум с нови песни за пръв път от девет години насам.

Ирландската група U2 оглави за първи път от 17 години насам британската класация за албуми с продукцията си Carnaval De Luz, включваща нови песни, съобщи РА, позовавайки се на официалния сайт, изготвящ чарта.

Групата – Боно Вокс, Ди Едж, Адам Клейтън и Лари Мълън – издаде миналия петък 16-ия си студиен албум, който беше оценен от критиците като оптимистичен и изпълнен с надежда и енергия. Албумът с 12 песни, сред които The Greatest Show On Earth, е първият с нови песни от девет години насам. Carnaval De Luz е и първият албум на U2 с оригинални песни, достигнал върха в британската класация, откакто излезе No Line On The Horizon през 2009 г.

Това постижение означава, че U2 вече имат 12 албума, изкачили се на първото място в класацията на Великобритания, с което изравняват рекорда на американския рок музикант Брус Спрингстийн, отбелязва агенцията.

Carnaval De Luz оглави и класацията за винилови плочи.

Сформирана в Дъблин през 1976 г., група U2 съчетава рок музиката си с политическа активност, защита на човешките права и социални коментари. През 50-годишната си кариера бандата е спечелила множество награди, има и седем сингъла, достигнали първото място в класацията на Великобритания.

В останалата част на британската класация за албуми американската поп звезда Оливия Родриго заема второ място с You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, а с началото на британската част от турнето си американският кънтри певец Ноа Каан преживява възход, изкачвайки се до трето място с The Great Divide. Поп звездата Оливия Дийн, която наскоро получи шест номинации за наградите „Грами“, е на четвърто място с The Art Of Loving, а компилацията от хитове на Майкъл Джексън – The Essential, затваря първата петица на чарта. Интересът към покойния Крал на поп музиката се възроди в последните месеци след излизането на биографичния филм „Майкъл“, в който племенникът на Джако Джафар Джексън - син на брат му Джърмейн Джексън, се превъплъщава в неговия образ.