За пръв път българска балерина влиза в щатната трупа на Болшой театър

Ивана Харизанова стана първата балерина от България, влязла в щатната трупа на Болшой театър в Москва, съобщи БТА, позовавайки се на информация от продуцентската компания „Жокер медия“.

Новината идва от организационния комитет на Международния фестивал за танцово изкуство Grand Dance Academy. Харизанова е многократен призьор от фестивала, завършила е с отличие МГАХ – Московската държавна академия по хореография. Като носител на Гран при на този фестивал през 2016 г. тя получава правото да се обучава в академията на Болшой театър.

„В театъра, който за мен е свещен храм на изкуството, вече нямам право на грешки. Това не е само мечтан професионален старт и естествено продължение на онова, което съм правила досега.... Давам си сметка, че започвам всичко наново, само че в пъти по-трудно. В балета красотата означава много репетиции, адски болки, умора и постоянна дисциплина. Но си заслужава”, споделя българската балерина.

Ивана Харизанова е родена през 2005 г. в София. С балет се занимава от 3-годишна възраст. Първият неин педагог е Шара Карсакпаева, основателка на частното училище за танцово изкуство „Галина Уланова” в София. През годините Харизанова е танцувала на голяма сцена с много балетни величия – Светлана Захарова и Денис Родкин в „Баядерка” на Софийската опера и балет (2018), Иван Василиев и Екатерина Крисанова в „Дон Кихот” (2019), в „Спящата красавица“ на Кремълския балет (2021). Многократно е участвала в постановки на Гедиминас Таранда на Имперския руски балет в Москва, основан от великата Мая Плисецкая.