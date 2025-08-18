„За любовта…“ отново подкрепя ветераните в изкуството

Личен архив Драматургът Яна Борисова е създател на поредицата "За любовта..." и вдъхновител на благотворителната кауза в името на ветераните на изкуството.

Специално благотворително издание на спектакъла „За любовта...”, посветено на каузата за подкрепа на Дома за ветерани на културата и изкуствата в квартал „Захарна фабрика“, ще се състои за трета поредна година, съобщават организаторите на събитието. Датата е 3 ноември, а мястото – „София лайв клуб“ в НДК.

На сцената ще излязат едни от най-обичаните български актьори – Александра Сърчаджиева, Дарин Ангелов, Христо Пъдев, Боряна Братоева, Силвия Петкова, Петър Антонов, Ана Пападопулу, Петър Дочев, авторът и драматург Яна Борисова и музикантът Милен Кукошаров. Спектакълът ще обедини тематични текстове на Борисова с нови литературни произведения на участници в организираната от нея Академията за творческо писане.

В рамките на вечерта ще бъде представена и книгата „Малката София – 23 светещи истории от един град“ – сборник с кратки разкази на 23-ма автори, също възпитаници на академията.

Всички средства от продадените билети от спектакъла от много харесваната от публиката поредица „За любовта…“, както и приходите от книгата, ще бъдат дарени за нуждите на Дома за ветерани – едно от малкото пространства в България, където творци, отдали живота си на културата и изкуството, намират покрив и подкрепа в зрелите си години.

„Трябва да се грижим за артистите, независимо на каква възраст са. Това са поети, писатели, художници, актьори, режисьори, танцьори, музиканти, певци, композитори – хора, които са посветили живота си на изкуството. Ако ги нямаше тях, нямаше да има кой да ни научи какво е красота“, споделят организаторите на събитието.

Представленията от серията „За любовта…“ вече няколко години с огромен успех пътуват из страната и вълнуват зрители от всички възрасти, като при това литературната им основа и актьорският състав непрекъснато се допълват и обновяват, а от екипа не за пръв път предприемат благотворителни акции в името на ветераните на изкуствата. "Те продължават да са толкова прелестни и талантливи и смятам, че трябва да живеят достойно до края на живота си", споделя в едно свое интервю Яна Борисова. В поредицата през годините са участвали още от най-популярните лица от сцената и екрана - Радина Кърджилова, Александър Сано, Лилия Маравиля, Юлиан Вергов, Христо Петков, Йордан Ръсин, Филип Буков, Радена Вълканова, Ирмена Чичикова, Тодор Дърлянов, Даниел Върбанов и др. Преди време именно този създаден от нея и композитора Милен Кукошаров театрално-музикален формат върна на сцената и голямата актриса Цветана Манева.