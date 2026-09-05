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Владо Карамазов представя първата си фотокнига „За Божията милост“

След София и Орешак проектът от затвора в Белене ще има премиерни дати в Янина – Гърция, и Париж

Днес, 14:31
Фотокнигата на Карамазов е публикувана от авторитетно британско независимо издателство.
Фотокнигата на Карамазов е публикувана от авторитетно британско независимо издателство.

Популярният актьор и майстор на обектива Владимир Карамазов ще представи първата си фотокнига For the Grace of God („За Божията милост“) на 11 септември от 18.00 часа в Националната галерия – Двореца, в София и на 13 септември от 12.00 часа в Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак. Авторът е работил по фотографския си проект в продължение на една цяла година зад стените на затвора „Белене“.

For the Grace of God е публикувана от базираното във Великобритания независимо издателство GOST Books, известно с работата си с водещи имена в съвременната фотография. В двете събития ще се включат издателят и собственик на GOST Books Стюарт Смит и графичният дизайнер на книгата Ана Роча. Стюарт Смит ще представи издателството и сътрудничеството му с някои от най-значимите имена в съвременната фотография, а Карамазов, Смит и Роча ще разкажат историята на проекта For the Grace of God – от първоначалната идея и взаимодействието със затворниците до създаването и публикуването на книгата. For the Grace of God ще отведе публиката на място, което остава невидимо за обществото – зад стените на един от най-строго охраняваните затвори в България.

Срещите ще бъдат с превод от английски език, а на място ще има възможност за закупуване на книгата. Входът е свободен, но поради ограничения капацитет на залите е необходимо предварително записване – записалите се ще имат предимство при влизането.

Роден в София през 1979 г., Владимир Карамазов е познат на публиката с 25-годишната си кариера като актьор в театъра, киното и телевизията. През 2019 г. фотографията се превръща в негов професионален път, а интересът му към драматичните човешки истории постепенно го отвежда до „Белене“. Карамазов получава безпрецедентен достъп до затвора за фотографския си проект. Между октомври 2023-та и ноември 2024-та той посещава мястото многократно, разговаря с лишените от свобода, служителите и хората, които работят там, като постепенно изгражда отношения с тях. Целта му е не да оправдае извършените престъпления, а да се опита да разбере човека зад тях – неговата история, избори и причините, довели го до мястото, на което се намира.

Фотографиите проследяват различните лица на затвора – неговата архитектура, бетонните стени, телените огради, килиите, снега по острова и ежедневието зад решетките. В центъра на книгата обаче са хората: от осъдени на доживотен затвор за убийства до крадци, домашни насилници, комарджии…

Наред с фотографиите, книгата For the Grace of God включва рисунки, писма, стихотворения и лични свидетелства на затворници, събрани от Карамазов по време на срещите и разговорите му с тях. Така изданието става не просто във фотографски документ, а се превръща в многопластов портрет на един затворен свят, видян отвътре.

„Обикновените граждани в моята страна не знаят почти нищо за затворите и нямат реална представа какво означава да бъдеш лишен от свобода“, споделя Владимир Карамазов. „Исках да отворя тази врата и да разкрия реалността. Да разкажа историите и да покажа, че престъплението често има своите корени още в детството и че понякога като общество също носим отговорност чрез бездействието си“.

For the Grace of God се появява в контекста на по-широкия художествен интерес на автора към темите за човешката природа, драмата и свободата. Негови фотографии през последните години са отличавани в авторитетни световни конкурси, сред които Sony World Photography Awards, British Journal of Photography и Gomma Grant.

След българската премиера в София и Орешак книгата ще има и своята международна премиера в рамките на Photometria International Photography Festival от 26 септември до 20 октомври в град Янина, Гърция, както и на големия фестивал в Париж – Paris Photo.

Изданието съдържа и писма, стихове, рисунки, лични свидетелства на лишените от свобода.
Изданието съдържа и писма, стихове, рисунки, лични свидетелства на лишените от свобода.
Карамазов в продължение на година работи по проекта и се сближава с обитателите в Белене - затворници и служители.
Карамазов в продължение на година работи по проекта и се сближава с обитателите в Белене - затворници и служители.
От няколко години кариерата на Владо е много повече свързана с фотографията, отколкото с театъра и киното.
От няколко години кариерата на Владо е много повече свързана с фотографията, отколкото с театъра и киното.
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Владо Карамазов, Владимир Карамазов, затвора в Белене, Национална галерия - Двореца, фотокнига

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