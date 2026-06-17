Васил Найденов открива лятото с първи концерт в "Маймунарника"

Васил Найденов - любимец на поколения българи, открива концертното лято в София със своя първи концерт в "Маймунарника". На 19 юни, петък, той ще излезе за пръв път на сцената на клуба в Борисовата градина.

Повече от четири десетилетия след началото на впечатляващата си кариера Васил Найденов продължава да бъде сред най-обичаните и разпознаваеми български изпълнители. След участията си в "Диана Експрес" и "Тангра", Васил Найденов създава една от най-успешните солови кариери в българската поп музика. И до днес той остава символ на класа, безупречен професионализъм и неподражаемо сценично присъствие. И на 75 години "Васко Кеца" превръща всяка своя поява на сцената в истински празник за публиката.

На 19 юни феновете ще чуят на живо незабравими песни като "Адаптация", "Телефонна любов", "Сбогом, моя любов", "Синева", "По първи петли", "Любовта продължава", "Всичко ми е наред" и още много от хитовете, които продължават да звучат актуално и днес.

Концертът е част от лятната програма на "Строежа". За доброто настроение още от отварянето на вратите в 19:00 ч. ще се погрижи DJ Marti G, а Васил Найденов ще излезе на сцената под звездите в 21:00 ч.