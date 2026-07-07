Валентин Ангелов акостира във Варна с истории, кодирани в картини

От 8 юли талантливият художник Валентин Ангелов ни пренася „Някъде, някога“ със своите разкази в картини. Вернисажът за откриването на изложбата ще се състои утре (сряда) от 17.00 до 19.00 ч. в салона на арт галерия Le Petit Papillon във Варна (ул. „Драгоман“ 12), когато Ангелов ще разкаже на ценителите живописни истории, случили се или не „някъде, някога“. За онези, които няма да успеят да посетят морската столица – картините могат да бъдат разгледани и онлайн на сайта artpapillon.com или във Фейсбук на Le Papillon Art Gallery, а физическата експозиция ще остане на адреса на галерията до 19 август.

Пространството на Le Petit Papillon Art Gallery оживява с неговите сюрреални пейзажи и персонажи, събрани в колекция от двадесет картини, почти всички създадени в последните месеци специално за самостоятелната му изложба във Варна. Валентин Ангелов е любознателен творец, който обича да пътешества и да описва своите впечатления или с детайлната, реалистична, фина линия на майстор илюстратор, или с експресивната, различна четка или шпатула, но винаги с ведрост, настроение и загадъчна усмивка, скрита в сюжетната линия, подсказват организаторите на събитието.

„Някъде, някога“ е изложба, разкриваща същността на мечтател, гледащ на живота от високо, далеч от злободневните теми на битието. Всяка картина е отделен свят, различна история, случила се „някъде, някога“ и е достатъчен само един поглед, за да поведе съзнанието на зрителя на невероятно пътешествие почти като в сън. А сънищата на Валентин Ангелов, които той умело запечатва в картини, са истински сюрреалистични разкази. Дори в пейзажите, в които на пръв поглед няма човешко присъствие, се усеща настроение и емоция от някаква случка. Съвсем обикновен и привидно самотен остров всъщност е множество от цветни къщи, сякаш кацнали една върху друга – пълни с живот и енергия. Без да е конкретен и многословен, авторът умело провокира въображението на зрителя и разпалва любопитството, повеждайки го отвъд „фасадата“. Така „Сънуван остров“ е обитаван не от конкретни герои, създадени от художника, а от персонажите на нашето лично въображение.

Не липсват и провокации, фино вплетени в сюрреалните композиции, в които всеки предмет, дори привидно случайно попаднал там, е всъщност натоварен с конкретен смисъл и често придава цялостна завършеност на сложния сюжет. Синя топка, левитираща в пространството, яйце, раковина или цветна панделка – във всичко има вложена символика за началото и битието, за тежестта на мислите и за различните гледни точки. Така всяка от картините на Валентин Ангелов кара зрителя да се замисли и да се обърне към вътрешното си аз, да преживее и премисли различни ситуации.

Творбите поставят общовалидни или философски въпроси. Дали ще потърсим „Баланс“ вътре в себе си, или пък го откриваме в хаотично разпилените предмети, символи и геометрични фигури? Дали „Балонът“ – чудновата комбинация с огромна риба, се извисява неестествено над познатия град, или пък е съвсем реален, а къщите са безплътни и губят своите очертания в далечината? Как се случва „Продажба на остров“ и с какво сме склонни да се разделим и каква цена можем да платим за мечтите си?... Фината детайлност и съвършените рисувачески умения на автора са в хармония на платното с експресията на ярките цветове, които издават бурния му емоционален свят.

За себе си Валентин Ангелов споделя: „Аз съм много любопитен човек. Постоянно търся себе си, но същевременно и се страхувам от „намирането на себе си”. Защото какво значи това: да рисуваш само в една топла оранжева гама; какво значи това да рисуваш графика само с успоредни чертички, без да ги кръстосваш. Това не е стил, това е хватка. Свободата на твореца се състои именно в това да има много пера, много четки. Не всичко може да се разкаже с формули и модули. Затова аз много внимателно продължавам да търся себе си. Това е най-щастливият период за твореца – когато ще започне не просто да показва какво е видял, а да разказва за живота“.

Валентин Ангелов е роден през 1961 г. в София. Завършва Художествената гимназия през 1979 г., а през 1985 г. – Националната художествена академия "Николай Павлович" със специалност "Графика". Работи в областта на графиката, рекламата, илюстрацията и живописта. Художник е на детски книги, на романи и на поетични сбирки за различни издателства. Създава анимационни късометражни филми и е автор на „шапката“ на превърналото се в символ на 90-те години предаване ”Ку-ку", на ”Хъшове" и много други. През годините се изявява в периодичния печат като художествен редактор и има зад гърба си стотици карикатури. Преподава рекламен дизайн и визуална комуникация в Българо-датския колеж в София.

Ангелов има над 30 изложби в България, Испания, Италия, Чехия, Германия, Унгария и Русия. През 1988 г. печели първа награда от Биеналето на рисунката в Ел Ферол, Испания. Негови платна са собственост на Националната галерия, на Софийската градска художествена галерия, както и на частни колекции в България, Япония, Швейцария, Испания, Англия и Германия. Произведенията на Валентин Ангелов са вдъхновени от антични, митологични и философски теми, които той пресъздава чрез съчетаване на реални и иреални образи.