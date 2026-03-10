Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Шедьовър на Златю Бояджиев излиза на търг в София

"Две сватби" е гвоздеят в пролетния аукцион на Artmark

Днес, 11:48
Златю Бояджиев - "Две сватби"
Artmark
Златю Бояджиев - "Две сватби"

Монументалната творба на Златю Бояджиев "Две сватби" е гвоздеят в предстоящия пролетен аукцион на Artmark с произведения на български майстори, който ще се проведе на 26 март в "Хаят Риджънси", София.

Картината с прогнозна цена между 20 000 и 35 000 евро е закупена директно от художника от проф. Уилям Джеймс Орвил-Томас. Тя излиза на пазара за пръв път след над пет десетилетия в частна колекция. "Две сватби" принадлежи към прочутия втори цикъл голямоформатни композиции на Златю Бояджиев (1903 - 1976). Тя разгръща многопластова панорама на зимата в Родопите, в която сватбени шествия и сцени от ежедневието се преплитат в жив образ на общност, движение и традиция. "Две сватби" е създадена в Париж през 1970 г. и изобразява едновременно християнска и мюсюлманска сватба сред зимен пейзаж, в който се издигат минаре, църковна камбанария и вековно дърво.

Именно творба на Златю Бояджиев държи рекорда за най-скъпо продадена картина от български художник. През ноември 2025 г. неговият "Пейзаж" бе изтъргуван за 81 000 евро от аукционна къща "Аполон и Меркурий". Предишният рекорд се държеше от вариант на "Ръченица" от Иван Мърквичка, която беше продадена преди 10 години от същата аукционна къща за 75 000 евро. "Две сватби" има шанс да задмине тези постижения.

Сред водещите произведения в каталога на "Артмарк" е и творбата на Жул Паскин "Три млади момичета" (прогнозна цена също 20 - 35 000 евро)), създадена през 1930 г., малко преди смъртта на художника и вероятно сред последните му творби. Картината е била част от известните колекции на Ролф де Маре и Самюел Йозефовиц и е показвана в значими изложби в институции като Whitney Museum of American Art, Haus der Kunst и Wiener Secession. Репродуцирана е и в ключови монографии и каталози за творчеството на Паскин. 

Търгът включва и две значими произведения на българския модернизъм: "Пазачът" на Иван Милев (€ 4 000 – 6 000), от семейната колекция на Славка Флорева, и монументалната маслена картина "Форми, отлитащи от земятана Жорж Папазов (€ 15 000 – 25 000). Творбата на Милев, която рядко се появява на аукцион, показва характерния за автора сецесионен стил с наситен цвят, богат детайл и сценична композиция. Картината на Папазов, създадена в началото на 30-те години през зрелия му период, е показателна за неговия абстрактно-сюрреалистичен език – геометрични форми сякаш се издигат от земята върху тъмносин фон, превръщайки я в едно от най-представителните маслени платна от неговото творчество, предлагани досега в България.

Пролетният аукцион на Artmark включва общо 178 произведения – също и картини на Светлин Русев, Атанас Яранов, Дечко Узунов, Владимир Димитров – Майстора, Васил Бараков, Любен Зидаров, Енчо Пиронков и Димитър Лалев. Всички произведения могат да бъдат разгледани в изложбата в в Къща Ватев – Галерия Аrtmark (ул. „Кузман Шапкарев“ 1, София) с вход свободен.

"Артмарк" е холандско-румънска компания с 18-годишна история, която стъпи у нас през декември 2023 г. Оттогава е организирала при голям интерес няколко аукциона на българско изкуство - с общи продажби на стойност над два милиона евро и повече от 500 изтъргувани произведения. Къщата организира и изложби на редки или слабо познати творби.

Жул Паскин - "Три млади момичета"
Artmark Жул Паскин - "Три млади момичета"
Иван Милев - "Пазачът"
Artmark Иван Милев - "Пазачът"
Жорж Папазов - "Форми, отлитащи от земята"
Artmark Жорж Папазов - "Форми, отлитащи от земята"
"Две сватби" е акцент и в каталога на търга.
Artmark "Две сватби" е акцент и в каталога на търга.
Всички картини могат да бъдат разгледани в галерията "Къща Ватев".
Artmark Всички картини могат да бъдат разгледани в галерията "Къща Ватев".
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Артмарк, Artmark, Златю Бояджиев, търг на картини

Още новини по темата

„Пейзаж“ на Златю Бояджиев стана най-скъпо продадената картина в България
21 Ноем. 2025

Artmark обяви първия си търг за следвоенно и съвременно изкуство
03 Ноем. 2025

Портрет на музата на Пикасо, скрит 80 г., се продаде за 32 млн. евро
26 Окт. 2025

Картини от колекциите на Радичков и Боян Радев излизат на търг
01 Окт. 2025

Баща и дъщеря художници откриват сезона в „Артмарк“
04 Септ. 2025

"Мома от Врачанско" на Мърквичка е гвоздеят в летен търг на картини
03 Юни 2025

Пейзажи "От Златю Бояджиев до Любен Зидаров" показват за пръв път в София
07 Май 2025

Картина на Ярослав Вешин бе продадена за рекордните 65 000 евро на търг у нас
27 Март 2025

"Спяща нимфа" бе продадена в Румъния за 330 000 евро
22 Март 2025

Шедьовър на Ярослав Вешин очаква нов тръжен рекорд
12 Март 2025

Сто картини на Стоян Василев гостуват за пръв път в София
12 Февр. 2025

6 най-скъпи картини, продадени през 2024 г.

24 Дек. 2024

Галерия "Нирвана" събра големите имена на пловдивската живопис
19 Дек. 2024

След банана и бяло платно очаква милионна цена
07 Дек. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Могат ли 15 разгневени прокурори да пробият страха в системата?
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?