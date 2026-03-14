Римейкът „Война на световете“ обра най-сладките „Златни малинки“

Американският научнофантастичен филм „Война на световете“, вдъхновен от романа на Хърбърт Уелс от 1898 г., доминира по време на 46-ата церемония на антинаградите „Златна малинка“, като спечели главните отличия – за най-лош филм, най-лош сценарий, най-лош римейк, най-лош актьор и най-лош режисьор, съобщи Ройтерс, цитиран и от БТА.

Организаторите на наградите изтъкват, че филмът „напълно е унищожил класическия роман на Хърбърт Уелс“. „Режисьорът Рич Лий, може би вдъхновен от Ед Ууд (сценарист на филма) се е спрял на нелепи похвати, посредствени диалози и особено комично изпълнение на главния актьор Айс Кюб, за да събере най-голям брой статуетки за 2025 г., посочват организаторите.

Романът е екранизиран неколкократно, като за най-значими се смятат филмите от 1953-та на режисьора Байрън Хаскин и от 2005-а, когато Стивън Спилбърг снима в него Том Круз, Дакота Фанинг, Тим Робинс. Действието и на двата филма е пренесено в съвремието.

„Златните малинки“ – дългогодишна холивудска пародия на наградите „Оскар“, отличават най-критикуваните филми и изпълнения през изтеклата година. Те се обявяват непосредствено преди раздаването на престижните академични статуетки „Оскар“, което ще се състои в нощта срещу понеделник.

Друг основен „победител“ тази година е „Снежанка“ (2025) – игралният римейк на анимационната класика на „Дисни“ от 1937 г. Филмът получи отличията за най-лош актьор в поддържаща роля – за всички седем компютърно генерирани джуджета, както и за най-лоша екранна комбинация. Продукцията „струва цяло състояние и загуби цяло състояние – вероятно прокълната от самия Уолт Дисни, защото е било пренебрегнато последното му желание никога да не бъде правен римейк“, подозират организаторите в разпространената информация, цитирана от Ройтерс.

Настоящата "Снежанка" с Рейчъл Зиглър в главната роля и Гал Гадот като Злата кралица се оказва провал, макар съсценарист да е известната Грета Гъруиг, режисьор и съсценарист на суперуспешната "Барби" с Марго Роби и Райън Гослинг.

Ребъл Уилсън спечели наградата за най-лоша актриса за ролята си в екшън комедията „Шаферка под прикритие“, а Скарлет Роуз Сталоун бе отличена за най-лоша актриса в поддържаща роля за участието си в уестърн екшъна Gunslingers.

Наградата „Златна малинка", присъждана на бивш номиниран, но „успял да се реабилитира“, бе дадена на Кейт Хъдсън за нейното високо оценено от критиката изпълнение във филма Song Sung Blue, в който тя си партнира с Хю Джакман. Ролята донесе на Хъдсън номинации за „Златен глобус“, за наградата на актьорската гилдия на САЩ, за БАФТА, както и номинация за „Оскар“. С приза актрисата затваря своеобразен негативен цикъл, след като няколко пъти бе номинирана за „Златна малинка“, включително за най-лоша актриса за ролята си във филма Music (2021), режисиран от австралийската поп певица Сиа.

Над 1100 членове на журито на „Златните малинки“ в САЩ и повече от 20 държави определят ежегодните носители на антинаградите, уточнява информацията на сайта на организацията.