"Продиджи" се завръща в София на 2 август

Точно 27 години след първия си и единствен концерт в София - през август 1999 г., "Продиджи" се завръщат за ново шоу в столицата. Електронните легенди ще свирят и пеят на открито на 2 август във Vidas Art Arena, макар и без самоубилия се фронтмен Кийт Флинт в състава си. Въпреки че са сред любимците на българската публика, второ гостуване в София така и не е имало. То и първото се забави с няколко месеца, уж заради уплах на музикантите от падналата в Горна баня натовска ракета по време на войната в Югославия (а всъщност - защото организаторът не им бе платил). За сметка на това през новия век "Продиджи" бяха два пъти на сцената на Spirit of Burgas - през август 2010 и 2012 г.

В Борисовата градина това лято ще прозвучат незабравимите Firestarter, Breathe, Out of Space и Smack My Bitch Up, които белязаха рейв поколението от края на 90-те и началото на 2000-те. Билетите влизат в продажба утре за членовете на Fest Club, на цени от 66 евро, а масовата продажба започва в мрежата на Ticket Station в сряда, 29 април.

"Продиджи" (The Prodigy) е английска група, основана през 1990 г. от Лиъм Хаулет - композитор и клавирни. Освен него в нея влизат Кийт Флинт (танцьор и вокал, до смъртта му през 2019 г.) и Максим (МС и вокал). При създаването с тях са още Лирой Торнхил (танцьор) и танцьорката Шарки, която остава с групата само година. Торнхил напуска през 2000 г. На сцената днес с Хаулет и Максим излизат китаристът и басист Роб Холидей и барабанистът Лио Крабтрий.

По време на над 35-годишната си история "Продиджи" продава над 25 милиона копия от музиката си по целия свят и печели множество награди, между които две "Брит" и пет на MTV. Номинирани са и за две награди "Грами". Макар и да произлизат от ъндърграунд рейв теченията в началото на 1990-те, в хода на съществуването си групата придобива световна слава, разпознаваемост и признание. В стилово отношение "Продиджи" съчетава рейв, хардкор техно, индъстриъл и брейкбийт в ранните си години, за да достигне до биг бийт, рок и пънк елементи в по-късните.

Имат седем студийни албума, като последният No Tourists излиза година преди смъртта на Кийт Флинт. И след кончината му останалите продължават да концертират. За 2026 г. Хаулет обещава нов студиен запис и описва съдържанието му като "злобен рейв".