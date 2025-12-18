Певецът The Weeknd продаде каталога си за 1 млрд. долара

Разговорите около сделките за музикални каталози се промениха драстично през последните няколко години. Това, което някога символизираше изплащане на артиста в края на кариерата му, един вид "осигуровка за пенсия", сега се превърна в показател за влияние, подходящ момент и дългосрочна стратегия.

Тази седмица певецът The Weeknd (Дъ Уикенд), чието истинско име е Ейбъл Тесфайе, е финализирал историческа сделка, която оценява каталога му на 1 милиард долара, като в същото време му позволява да запази творческия контрол и дългосрочното влияние върху работата си. 35-годишният The Weeknd е сключил стратегическо партньорство с Lyric Capital Group, което обхваща музикалния му каталог от създаването му до 2025 г. Важно е да се отбележи, че това не е традиционна продажба на каталог. Представители на артиста потвърдиха, че Тесфайе и неговият екип остават акционери и собственици в предприятието, запазвайки пълна творческа власт както над неговите мастери, така и над издателските права.

Представител обясни пред Variety, че пряката продажба никога не е била обсъждана: "От самото начало на срещата беше ясно за всички в Lyric, че Абел няма да продаде каталога си. Той искаше да бъде по-иновативен и креативен в начина, по който установихме партньорството." Вместо това, структурата позволява на The Weeknd да продължи да реализира своята творческа визия в съществуващото си творчество, като същевременно се възползва от инвестиционния опит на Lyric.

Ейбъл Тесфайе е роден през 1990 г. в Торонто. През 2010 г. той качва няколко свои песни под псевдонима The Weeknd в Youtube (изписването е такова, защото вече съществувала група The Weekend). Още същата година е номиниран за канадските музикални награди "Поларис" и разпространява компилацията Trilogy. Изявите му привличат внимание още преди излизането на първия му студиен албум Kiss Land, три години по-късно. При премиерата на Starboy (2016) той вече е световна знаменитост. До днес Дъ Уикенд има девет награди "Грами", осем Billboard Music Awards, девет Juno Awards и една номинация за "Оскар", а шестте му студийни албума са продадени в милиони копия.

Сделката не се отнася за бъдещите му записи. The Weeknd остава партньор на XO/Republic Records/Universal Music Group, а издателският му каталог продължава да се управлява от Universal Music Publishing Group.

Тъй като споразумението не е конвенционална продажба, финансовите мултипликатори са трудни за изчисляване. "Билборд" и "Блумбърг" обаче по-рано съобщиха, че активите на каталога на The Weeknd са оценени на минимум 1 милиард долара, въз основа на приблизително 55 милиона долара нетна годишна част от лейбъла и издателската дейност.

Ако тези изчисления са точни, сделката поставя изпълнителя сред елитна група артисти с каталози на стойност милиарди долари. Последни примери са Queen, чийто каталог беше продаден на Sony за приблизително 1,27 милиарда долара, и Майкъл Джексън, чийто каталог беше оценен на 1,25 милиарда долара след частична продажба на дялове по-рано тази година. Други не успяха да постигнат толкова изгодни условия. Легендарните "Пинк Флойд" например, до голяма степен заради вътрешни междуособици между членовете на групата, успяха да спечелят 400 млн. долара от музикалното си наследство. Този тип продажби добиха популярност по време на ковид пандемията, когато музикантите не можеха да изнасят концерти. Една от първите големи сделки в несигурния период сключи Боб Дилън. Нобелистът продаде безценния си 60-годишен каталог от песни "само" за 300 млн. долара.

Разбира се, подобен тип продажби на права съществуваха десетилетия по-рано. Майкъл Джексън придоби 251 песни на "Бийтълс" за 47 милиона долара през 1985 г., и десет години по-късно бе удвоил инвестицията си. Но те се отнасяха предимно за артисти, починали или приключили вече дейността си, и за несравнимо по-малки суми.

За купувачите придобиването на права може да бъде много доходоносно в дългосрочен план, тъй те като могат да бъдат експлоатирани до 70 години след смъртта на музиканта. Притежателят им може да продава песните в различни медии, филми и стрийминг портали, както и за реклама и кавър версии. Това разширява базата за авторските права далеч отвъд продажбите на записи и излъчвания по радиото. За музикантите продажбите се оказаха лесен шанс да капитализират творчеството си - особено привлекателен в условията на пандемия, когато концертите рязко секнаха за почти две години. След като активната концертна дейност бе възстановена, за тях остава изборът между независимостта и властта над собствената им музика срещу голяма еднократна сума и надеждата, че някой друг ще опазва и развива музикалното им наследство.