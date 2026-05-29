Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Никога не е късно за "Гарбидж"

И на 60 Шърли Менсън остава една от легендарните фронтдами в рока

Днес, 11:44
Шърли е изоставила минижупите и розовочервените коси, но е все така обаятелна на сцената.
БГНЕС
Шърли е изоставила минижупите и розовочервените коси, но е все така обаятелна на сцената.

Garbage са идвали вече у нас - на "Хилс ъф рок" в Пловдив през 2019 г., но тогава концертът им бе в неделя вечер, а и някак встрани от по-твърдия звук, предпочитан от организатори и посетители на фестивала под тепетата. За първия им самостоятелен гастрол в България трябваше да изчакаме 33 години след създаването на групата, но търпението бе богато възнаградено.

Те са една от живите легенди (че то много живи не останаха) в алтернативния рок. Барабанистът и двигател на групата Бъч Виг е записал името си със златни букви в историята на популярната музика, продуцирайки магистралния Nevermind на "Нирвана" и още важни албуми от 90-те. Няколко години по-късно заедно с шотландската вокалистка Шърли Менсън слагат началото на "Гарбидж". С червена коса и червена минирокличка, тя стана световноизвестна с яркото си присъствие в песни като Stupid Girl, I Think I'm Paranoid, Cherry Lips (Go Baby Go!), Special и, разбира се, Only Happy When It Rains. Всички те прозвучаха снощи на столичната Vidas Art Arena заедно с няколко песни от актуалния, осми студиен албум Let All That We Imagine Be Light. В края на 90-те "Гарбидж" записаха и една от популярните песни към филмите за Джеймс Бонд - The World Is Not Enough.

След най-успешния си период групата се разпада между 2005 и 2011 г., за да се завърне отново на сцената с повече зрелост, а през 2024 г. усложнение от стара травма на Шърли прекъсва започналото световно турне. Концертът в София, организиран от Fest Team, е част от мащабна европейска обиколка, стартирала на 24 май във Великобритания.

Подгряваше британската група Yonaka, създадена през 2014 г. в Брайтън, но публиката видимо бе в настроение за Garbage. Техният сет започна малко преди 21 часа без излишен патос и с новите парчета There's No Future in Optimism и Hold. Но те бързо преляха в обичани класики от 90-те години като I Think I'm Paranoid и Stupid Girl. Едно от най-хубавите неща на сцената бе, че макар Шърли и останалите да са в отлична форма, никой във Vidas Art Arena не се опитваше да симулира младост - нито музикантите, нито публиката им. Преживяването бе смесица от носталгия, енергия и надежда в мрачни времена. С липсата на видеоекрани и сценична мултимедия, шоуто създаваше интимна атмосфера на участници и публика - нещо качествено различно от стадионните спектакли.

"Когато бях дете в Шотландия през 70-те, бях член на клуба на филателистите. Имах невероятни български марки с балерини в прашносиньо, червено и жълто. България ми изглеждаше като нещо магическо и недостижимо. А сега сме тук с вас, 30 години след началото на кариерата ни, и това ми се струва невероятно", разказа с автентично вълнение пред публиката Шърли, която това лято ще навърши 60 години. 

"Живеем в много странни и страшни времена. Светът изглежда фрагментиран и жесток. Но музиката ни събира под една луна и едни звезди. И за няколко часа всичко насилствено и грозно сякаш изчезва", призна певицата в края на концерта, преди да последва бисовото и 1000-о - по нейните думи - изпълнение на най-големия хит на групата. 

"Никога, и в най-смелите си фантазии, не сме си представяли, че ще изсвирим една песен хиляда пъти", каза тя: "Тази вечер е специална за нас." И като по чудо на Only Happy When It Rains не валя. 

Барабанистът Бъч Виг (вляво) е едно от легендарните имена в алтърнатив рока.
БГНЕС Барабанистът Бъч Виг (вляво) е едно от легендарните имена в алтърнатив рока.
БГНЕС
БГНЕС
БГНЕС
БГНЕС
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Гарбидж, Garbage

Още новини по темата

"Гарбидж" ще изнесат първия си концерт в София
19 Дек. 2025

"Гарбидж" завършват голямата тройка на "Хилс оф рок 2019"
29 Ноем. 2018

"Гарбидж" ще са хедлайнер на "Хилс оф рок 2019"
28 Ноем. 2018

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Руското присъствие в България: близо 11 000 имота и над 7800 фирми
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов търси опора във Вашингтон
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса