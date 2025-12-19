"Гарбидж" ще изнесат първия си концерт в София на 28 май догодина. Седем години след запомнящото се първо гостуване в България като хедлайнери на пловдивския Hills of Rock, Шърли Менсън и компания излизат на сцена с нов албум и култови хитове от 90-те до днес. Легендарната алтърнатив рок група ще изнесе самостоятелен концерт на Vidas Art Art (бивш Колодрум) в Борисовата градина, съобщават организаторите Fest Team.

Концертът на открито в София е част от световното турне в подкрепа на последния им албум Let All That We Imagine Be The Light, емоционален и дълбоко личен запис, който отбелязва нов творчески етап в дългогодишната история на групата. Освен премиерно представяне на новата продукция, вечерта ще включва и емблематични песни от цялата кариера на Garbage. Билетите за концерта влизат в продажба на 22 декември, понеделник, от 11:00 ч. в Ticket Station, а цените започват от 40 евро.

Осмият студиен албум на "Гарбидж" се ражда от едно премеждие. През август 2024 г. групата прекъсва световното си турне, след като необузданата им фронтдама Шърли Менсън е принудена да слезе от сцената поради усложнение от стара травма. То е последвано от операция. Докато Шърли преминава през дълго физическо и емоционално възстановяване, Бъч Виг, Дюк Ериксън и Стив Маркър създават нова музика в студиото, а инструменталите и идеите, които изпращат на певицата, тя сама нарича "малки звукови подаръци". Така, от разстояние и в период на уязвимост, се ражда албум, наситен с теми за крехкостта и смъртта, за силата на съпричастността и нуждата от свързаност в днешния свят.

Let All That We Imagine Be The Light носи характерния почерк на Garbage – алтернативен остър звук с кинематографична атмосфера и запомнящи се мелодии. Бас линии с постпънк енергия, тежки китарни рифове, драматични аранжименти и богато звуково пространство изграждат свят, в който всяка песен звучи като отделен разказ - лични истории, социални наблюдения и универсални емоции, преплетени с усещане за сплотеност и вяра в човешките отношения.

"Гарбидж" спечелиха обичта на феновете още през втората половина на 90-те с хитове като Only Happy When It Rains, Stupid Girl, Push It, I Think I'm Paranoid, Milk. Всички те ще прозвучат на Vidas Art Arena на 28 май. Но гостуванията на популярната група никога не са закъснели: най-малкото защото около прекрасната шотландка Шърли Менсън стоят още трима големи музиканти. Достатъчно е да се спомене барабанистът Бъч Виг, продуцирал един от кръстопътните албуми в историята на музиката - Nevermind на "Нирвана", работил и с имена като "Соник Ют", "Смашинг Пъмкинс", "Грийн Дей", "Фу Файтърс", "Мюз"... Всичките им осем албума в последните 30 години се радват на отличен прием от критика и публика. Предстои най-сетне да ги чуем и в София.