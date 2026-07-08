Най-мащабното светлинно шоу идва в София

Най-големият международен конкурс за имерсивен ("потапящ") видеомапинг в света ще се проведе в София, между 17 и 20 септември. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят триъгълника около пл. "Независимост" и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града фестивал LUNAR. Тази година събитието за светлинно изкуство ще носи името "Светлините на София" и ще отбележи празника на града - 17 септември. Организатори на събитието са MP-STUDIO и Столична община. По традиция то ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери.

В рамките на международния конкурс, който ще бъде най-големия по рода си в света, артисти в сферата на дигиталното изкуство ще бъдат предизвикани да създадат произведения, които ще накарат публиката да се "потопи" в едно от емблематичните пространства в столицата - Ларгото. В рамките на четири вечери те ще могат да видят фасадите на Народното събрание, Министерски съвет, Президентството и Министерството на образованието в - буквално - изцяло нова светлина, която ще превърне площада в своеобразна имерсивна галерия под открито небе. Конкурсът е на тема "Градски пулс" и е отворен за артисти от цял свят. Шампионатът ще даде възможност на най-добрите видеомапинг произведения да станат част от програмата на събитието. В последната фестивална вечер, ще бъдат обявени двамата големи победители, избрани с вот на международно жури и вот на публиката.

"София има и потенциала, и енергията да бъде едно от най-живите места за култура в Европа, защото имаме талантливи хора и смелост да гледаме напред. Това, че най-големият конкурс за имерсивен видеомапинг в света се случва точно тук, е най-доброто доказателство какво можем да постигнем, когато съберем на едно място визия, технологии и изкуство. Градът ни има силата да привлича таланти от световна величина и да създава формати, които вдъхновяват. За мен е истинско удоволствие, че в Деня на София ще празнуваме заедно с това невероятно споделено преживяване. Вярвам, че то ще остави топъл и ярък спомен у всеки от нас", заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

"Създаването на събитие, което да се превърне във "визитна картичка" на София и България беше мечта на екипа ни, още от самото организиране на първия фестивал за светлинно изкуство в страната LUNAR. Наред с нея, добавихме и още една дългогодишна мечта - да озарим с изкуството си сърцето на институционална София - около пл. "Независимост". По този начин, през септември, в чест на петото издание на фестивала и отбелязвайки празника на града, в който е създаден LUNAR, ще представим нещо наистина уникално в световен мащаб - най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Вярвам, че това събитие ще направи страната ни още по-привлекателна за артисти в сферата на светлинното изкуство от цял свят, но ще бъде и притегателна сила за още повече посетители и поводи за гордост за града ни", сподели и сподели Марин Петков, основател на MP-STUDIO и на фестивала LUNAR.

През последните пет години културното събитие е представило над 170 светлинни произведения, създадени от повече от 70 артисти от цял свят. До момента, в рамките на фестивала са организирани общо шест шампионата за 3D мапинг (видео и статичен), по време на които публиката е имала възможност да се наслади на над 40 3D мапинг творби. Само за три години конкурсът се наложи като престижна платформа на европейската и световна сцена на светлинното изкуство, демонстрирайки ежегодно нарастващ интерес от страна на артисти и професионални студиа от цял свят.

Международният конкурс за имерсивен видеомапинг е отворен за участие от страна на артисти от цял свят до 26 юли 2026 г. Участниците ще създадат авторски произведения, специално за София, а най-добрите седем спектакъла ще бъдат излъчвани в повторение, през всяка от фестивалните вечери. В последната вечер от събитието ще бъдат обявени двамата победители, отличени с награда на журито и с награда на публиката.

КРАЙ МОРЕТО

Междувременно от 7 до 10 август почиващите на Черноморието ще могат да се насладят и на втория крайбрежен LUNAR под наслов "Море от светлини". Артисти от осем държави ще създадат 17 авторски произведения за пет курорта по Южното Черноморие: Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Организирано от MP-STUDIO и Община Царево, събитието ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник (включително), между 21:00 ч. и полунощ.

Участниците, които представят своите светлинни творби - видеомапинг проекции, имерсивни преживявания, светлинни инсталации и интерактивни дигитални произведения, са от Бразилия, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и България.