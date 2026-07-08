Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Най-мащабното светлинно шоу идва в София

Петият LUNAR ще надмине всичко показано досега

Днес, 12:05
"Триъгълникът на властта" ще грейне в светлини за Деня на София.
"Триъгълникът на властта" ще грейне в светлини за Деня на София.

Най-големият международен конкурс за имерсивен ("потапящ") видеомапинг в света ще се проведе в София, между 17 и 20 септември. Мащабното събитие ще озари фасадите, които оформят триъгълника около пл. "Независимост" и ще бъде част от петото издание на любимия на столичани и на гостите на града фестивал LUNAR. Тази година събитието за светлинно изкуство ще носи името "Светлините на София" и ще отбележи празника на града - 17 септември. Организатори на събитието са MP-STUDIO и Столична община. По традиция то ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери.

В рамките на международния конкурс, който ще бъде най-големия по рода си в света, артисти в сферата на дигиталното изкуство ще бъдат предизвикани да създадат произведения, които ще накарат публиката да се "потопи" в едно от емблематичните пространства в столицата - Ларгото. В рамките на четири вечери те ще могат да видят фасадите на Народното събрание, Министерски съвет, Президентството и Министерството на образованието в - буквално - изцяло нова светлина, която ще превърне площада в своеобразна имерсивна галерия под открито небе. Конкурсът е на тема "Градски пулс" и е отворен за артисти от цял свят. Шампионатът ще даде възможност на най-добрите видеомапинг произведения да станат част от програмата на събитието. В последната фестивална вечер, ще бъдат обявени двамата големи победители, избрани с вот на международно жури и вот на публиката.

"София има и потенциала, и енергията да бъде едно от най-живите места за култура в Европа, защото имаме талантливи хора и смелост да гледаме напред. Това, че най-големият конкурс за имерсивен видеомапинг в света се случва точно тук, е най-доброто доказателство какво можем да постигнем, когато съберем на едно място визия, технологии и изкуство. Градът ни има силата да привлича таланти от световна величина и да създава формати, които вдъхновяват. За мен е истинско удоволствие, че в Деня на София ще празнуваме заедно с това невероятно споделено преживяване. Вярвам, че то ще остави топъл и ярък спомен у всеки от нас", заяви кметът на столицата Васил Терзиев.

"Създаването на събитие, което да се превърне във "визитна картичка" на София и България беше мечта на екипа ни, още от самото организиране на първия фестивал за светлинно изкуство в страната LUNAR. Наред с нея, добавихме и още една дългогодишна мечта - да озарим с изкуството си сърцето на институционална София - около пл. "Независимост". По този начин, през септември, в чест на петото издание на фестивала и отбелязвайки празника на града, в който е създаден LUNAR, ще представим нещо наистина уникално в световен мащаб - най-големия международен конкурс за имерсивен видеомапинг в света. Вярвам, че това събитие ще направи страната ни още по-привлекателна за артисти в сферата на светлинното изкуство от цял свят, но ще бъде и притегателна сила за още повече посетители и поводи за гордост за града ни", сподели и сподели Марин Петков, основател на MP-STUDIO и на фестивала LUNAR.

През последните пет години културното събитие е представило над 170 светлинни произведения, създадени от повече от 70 артисти от цял свят. До момента, в рамките на фестивала са организирани общо шест шампионата за 3D мапинг (видео и статичен), по време на които публиката е имала възможност да се наслади на над 40 3D мапинг творби. Само за три години конкурсът се наложи като престижна платформа на европейската и световна сцена на светлинното изкуство, демонстрирайки ежегодно нарастващ интерес от страна на артисти и професионални студиа от цял свят.

Международният конкурс за имерсивен видеомапинг е отворен за участие от страна на артисти от цял свят до 26 юли 2026 г. Участниците ще създадат авторски произведения, специално за София, а най-добрите седем спектакъла ще бъдат излъчвани в повторение, през всяка от фестивалните вечери. В последната вечер от събитието ще бъдат обявени двамата победители, отличени с награда на журито и с награда на публиката.

 

КРАЙ МОРЕТО

Междувременно от 7 до 10 август почиващите на Черноморието ще могат да се насладят и на втория крайбрежен LUNAR под наслов "Море от светлини". Артисти от осем държави ще създадат 17 авторски произведения за пет курорта по Южното Черноморие: Царево, Лозенец, Варвара, Ахтопол и Синеморец. Организирано от MP-STUDIO и Община Царево, събитието ще бъде с напълно безплатен достъп във всяка от четирите вечери, от петък до понеделник (включително), между 21:00 ч. и полунощ.

Участниците, които представят своите светлинни творби - видеомапинг проекции, имерсивни преживявания, светлинни инсталации и интерактивни дигитални произведения, са от Бразилия, Германия, Латвия, Полша, Словакия, Унгария, Франция и България.

 

Инсталацията CYGNUS, създадена от германския артистичен колектив Loomaland, ще бъде представена в крайморското с. Лозенец.
Инсталацията CYGNUS, създадена от германския артистичен колектив Loomaland, ще бъде представена в крайморското с. Лозенец.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Lunar

Още новини по темата

Lunar за пръв път ще озари и Черноморието
28 Май 2025

Фестивалът Lunar за четвърти път ще освети София
28 Апр. 2025

22 творби очакват зрители на софийския фестивал Lunar 2024
07 Май 2024

Над 30 артисти от 12 държави ще осветят София с Lunar
10 Май 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Баба Алино" прогресира в бабини деветини
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса