Наследник на Майкъл Джексън представя САЩ на руската „Интервизия“

Американският певец Брендън Хауърд, известен и с артистичния си псевдоним Би Хауърд, ще представи САЩ на Международния музикален конкурс „Интервизия 2025“ в Москва, съобщи ТАСС, позовавайки се на информация от пресцентъра на конкурса. В песенната надпревара, която се организира като алтернатива на „Евровизия“, от която Русия бе изключена след нахлуването в Украйна, той ще се състезава с композицията си We are champions, която, по думите на самия певец, символизирала началото на нова глава в неговото творчество. Хауърд е автор на музиката и съавтор на текста заедно с Итън Къртис, Джони Кейсер и Робърт Дзарили. Новината се пови и в издания като New York Sun отвъд Океана.

„Това е пламенен химн, създаден за стадиони, фестивали и глобално единство“, казва Хауърд, цитиран от прес-службата на „Интервизия“. Според него фразата „Ние сме шампиони“, която е основно послание на песента и се повтаря в припева, е мантра, която „зарежда със сила и увереност“. Организаторите посочват, че сингълът демонстрира всички характерни особености на авторския стил на изпълнителя – вдъхновяваща хаус енергия, мощни вокали и фестивално звучене. „Парчето възпява дързостта, триумфа и единството, като за пореден път потвърждава статута на Брендън Хауърд като един от водещите гласове на новата ера в световната поп музика“, отбелязват от пресцентъра на конкурса.

Брендън Хауърд е певец, композитор и музикален продуцент. В кариерата си има множество сингли, заемали предни места в авторитетни класации, включително в култовия чарт Billboard Top 200. Сред хитовете му са Don’t Say You Love Me (Billboard Top 20), Choosin’ (признат за Best Pop/Dance For Your Grammy Consideration), обновената версия на Liberian Girl на Майкъл Джексън, която влиза в Тоp 50 на американските радиостанции, а във Великобритания заема 12-о място. Като продуцент и автор на песни е работил със звезди като Не-Йо, Джейсън Деруло, Ванеса Хъджинс. Многократно е гастролирал в Япония, Китай, Пакистан, Африка, Източна Европа. През 2010 г., в сътрудничество с други музиканти, създава химна на Световното първенство по футбол в ЮАР – Ke Nako. Същата година издава и дебютния си студиен албум Genesis.

„Брендън е звезда от световна класа, чиято музика преодолява граници и обединява култури. Певецът е израснал и се е формирал като изпълнител в музикална династия под ръководството на своята майка, легендарната певица Мики Хауърд, и под менторството на семейство Джаксън. Брендън носи наследство, което обогатява с новаторство и стил“, пишат организаторите на „Интервизия 2025“, цитирани от News.ru.

Брендън Хауърд е роден на 2 април 1981 г. в Лос Анджелис и наистина е наследник на цяла музикална династия. Негова майка е известната госпъл певица Мики Хауърд, позната през 80-те с прякора „Били“. Тя е общувала с Майкъл Джексън и физическата прилика на Брендън с Краля на попа неведнъж е пораждала спекулации в западни медии, че е негов извънбрачен син. Смята се, че песента на Джако Billie Jean е вдъхновена от приятелството му с Мики, а в нея се съдържа фразата The kid is not my son („Хлапето не е мой син“).

В интервю пред Лари Кинг от 2014 г. певецът Ейкън, който е работил и с Джако, и с Хауърд, изразява увереност, че Брендън е биологичен син на Краля на попа. Самият Би Хауърд прави ДНК тест, оспорвайки слуховете, че е син на Майкъл Джексън, и публикува видеоклип, в който заявява, че няма нищо общо с тези твърдения. Мълвата обаче и до днес не стихва. През 2021-ва певецът Арън Картър, който две години по-късно умира от свръхдоза, в свое интервю разказва същото. Истината обаче е, че Би Хауърд може да е творчески наследник на Краля на попа, но не и по кръв.

Алтернативният конкурс „Интервизия 2025“ – руският отговор на „Евровизия“, както и „Сега“ писа, ще се състои на Live Arena в Новоивановское край Москва на 20 септември. Първоначално организаторите се надяваха като представител на САЩ да пристигне законната дъщеря на Джако – певицата и актриса Парис Джаксън, или друг предполагаем негов незаконен син – норвежкият рапър Омер Бахти, който има двойно гражданство.