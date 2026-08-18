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Наивисти рисуват дневник на щастието в най-пъстрата "Лятна ваканция"

Изложба на 11 оригинални автори се открива във варненската галерия "Папийон"

Днес, 14:37
Елисавета Ангелова, "Вечно лято".
Елисавета Ангелова, "Вечно лято".

От сряда, 19 август, до 9 септември варненската арт галерия "Папийон" (Le Petit Papillon) излиза в своеобразна "Лятна ваканция", заредена с ведрото настроение от творбите на единадесет от авторите на асоциация "Арт наив България". Вернисажът за откриването на изложбата е утре от 17.30 до 19.30 ч. в салона на ул. "Драгоман" 12, където жителите и гостите на морската столица могат да се отбият за едно малко бягство от всекидневието с импровизираната ваканция, грейнала в живописните платна и скулптурите на наивистите.

Лятото носи позитивни емоции, усещане за свобода, светлина и безгрижие. Дните са по-дълги, цветовете – по-ярки, а спомените се превръщат в истории, които пазим дълго. Изложбата пресъздава точно тази атмосфера чрез искреността и непосредствеността на наивистичното изкуство. Лятото тук не е само сезон, а културен и емоционален образ, свързан с представите за волност, споделеност и хармония с природата. Летните мигове се превръщат в дневник на щастието, разказан с ярки багри, чисти емоции и неподправен творчески поглед. Експозицията отправя покана към зрителя да преоткрие красотата на обикновения свят. Тя демонстрира способността на художествения език на наивизма да съхранява човешката чувствителност, да изгражда емоционална връзка с наблюдателя и да напомня, че истинската стойност на изкуството се крие в неговата искреност, жизненост и непреходна хуманност.

Наивизмът заема особено място в историята на изкуството със своята независимост от академичните художествени канони. Той създава собствен визуален език, основан на ярка цветова палитра, условно пространство, декоративност и повествователност. Именно тези особености придават на творбите автентичност и запазват непосредствения поглед към света, в който реалното и въображаемото съществуват в естествено единство. "Лятна ваканция" е напомняне да се обърнем към простите радости – аромата на лятото, топлината на слънцето, безметежните дни и доброто настроение, което ни завладява. Това е среща с изкуство, което не търси съвършенство, а докосва със своята съкровеност, доброта и способност да ни върне към детското усещане за света.

Експозицията обединява произведения, в които измисленият пейзаж, стилизираните елементи, изведени до символи, мечтанието, домашният уют, празничността, природата и човешкото присъствие се превръщат в носители на памет, идентичност и ценност. Лятото е разгърнато като пространство на срещи, движение и съзерцание, а ежедневните сюжети придобиват универсално звучене чрез своята искреност и символна наситеност. Наивизмът е своеобразен празник на живота, наслада за сетивата, от която имаме нужда като фина арт терапия. Светът се променя, но човечеството се вълнува от едни и същи неща: любов, щастие, възхита, възторг, любопитство...

Наивистичните произведения са изпълнени с онова, което понякога липсва в повечето други области на изобразителното изкуство: неподправено добронамерено настроение. Без да се влияят от традициите, художниците наивисти разчитат на личния си опит и рисуват картини, в които се оглеждат спомените, желанията и мечтите им. Темите, които избират, често са свързани с детството, родното място, ежедневните рутинни и празнични поводи, но също така включват политически, исторически и социални феномени или фантастични, утопични светове. По този начин наивните художници се отличават с оригинална и неповторима стилистична независимост.

За предстоящата изложба са селектирани творби на единадесет художници, членове на асоциация "Арт наив България", част от които галерия "Папийон" е представяла през годините в сборни експозиции, а на други им предстои дебют в артистичното пространство. Те са Биляна Пойнарова, Галя Ромова, Гергана Бърдарова, Елисавета Ангелова, Звезделина Тодорова, Ивайло Георгиев, Милена Атанасова, Светлозар Стоянов-Свесто, Стела Стефанова, Стоян Божкилов и Яна Илиева.

Някои от авторите също споделят по няколко думи за своето изкуство и вдъхновението от наивизма. Биляна Пойнарова: „В картините си съчетавам парченца от заобикалящия ни свят с парченца от въображението ми. Това съм аз – весела и пъстра, даже малко щура. Винаги съм позитивна и се стремя да усмихвам хората около мен. Дано успея да усмихна и вас". Гергана Бърдарова: „Този изразен и искрен художествен език ми дава свобода, спонтанност и възможност да развивам въображението си без ограничения. В работите си търся чистотата на детското възприятие, символиката на ежедневието и емоционалната непосредственост“. Елисавета Ангелова: „Обичам да е красиво и ухаещо на лято, на плодове, на слънце и море. Всеки летен миг да е вдъхновение, всеки порив на душата да е приключение. Всеки сън да е полет над света и да бъде Светлина!“. Ивайло Георгиев: „Не можеш да рисуваш нещо наивистично насила, то трябва да е вътре в тебе и с много работа ти да успееш да го претвориш. Харесвам да рисувам битови сцени, разни типажи – някой моряк, влюбена двойка или неизменния Дон Кихот, какъвто се чувствам по душа и аз. Vive le naivisme!”. Стоян Божкилов: „И миналото, и сегашното, и бъдещето е на летящите хора. Летящият човек е метафора за човек, вдъхновен от някаква идея, или за влюбения човек. Това е човекът, който не е забил нос в земята, а лети, чисто метафорично той се рее във време-пространството, танцува, вместо да се чувства закован като с вериги за земята, и се стреми да реализира идеите си, гледайки небето. И възрастта няма никакво значение!”. Яна Илиева: "Понякога усещам, че картините ми са рисувани спомнени, създавани бавно и с време, не като хвърчащи листове. Като късчета свят, останали някъде дълбоко в мен… Не рисувам реалността такава, каквато е. Рисувам я такава, каквато съзнанието я вижда. Подредена не по логика, а по чувство. Може би именно това търся през всичките тези години – да създам свят, в който човек да почувства тишина, топлина и дом. Свят, който не се гледа набързо, а се преживява бавно. И когато някой разпознае себе си в една моя картина, тогава тя наистина оживява“.

Асоциация "Арт наив България" е професионално обединение на българските артисти, творящи в стил наив. Тя е създадена през 2023 г. по инициатива и с помощта на музейна експозиция "Салон за наивистично и интуитивно изкуство". За три години има реализирани пет сборни изложби в страната. През 2025 г. картини от ААНБ стават постоянна експозиция на българската база на о. Ливингстън, Антарктида. През настоящата година е осъществена и нейната първа сборна наивистична изложба в чужбина – в Рим, Италия.

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