Майсторката на криле Ники Колиер долетя в Несебър от Ирландия

„Майсторката на криле“ Ники Колиер, която живее и твори в Дъблин, откри днес изложба в Несебър в колаборация с известната художничка и скулпторка Мара Латева. Текстилните пластики от вълна и коприна на визуалния артист Ники Колиер внасят специален щрих към експозицията „Месамбрия – Понтика“ на Мара Латева, която представя 34 маслени платна, скулптури и керамика на ритуални тракийски чаши и съдове.

Събитието събира в Народно читалище „Яна Лъскова 1905“ в града две иновативни българки, които смело експериментират в сферата на изобразителното и приложното изкуство, като предлагат общ поглед към миналото и легендите – български и ирландски, с езика на изкуството. Благодарение на Миглена Щерионова и Вяра Кершер от 120-годишното читалище, полегнало в сърцето на стария Несебър, и журналистката Антоанета Титянова се осъществява съвместната изложба на тандема, с една идея – свързване на мистичното минало на траки и келти със съвременността.

Изложбата „Криле“ на Ники Колиер е част от мултидисциплинарния проект „Символи на мобилността“, експонирана досега в Художествения музей в ирландския град Лимерик, в замъка Portumna Castle в ирландското графство Голуей и преди месеци в Националния етнографски музей в София. Българката изследва мобилността като физическо движение и като трансформация – на идентичност, на място и перспектива. Въздействащите текстилните скулптори на Ники Колиер са вдъхновени от древни разкази: народни приказки, легенди за птици, поговорки и културни традиции, пречупени през личния опит на хора, които въплъщават различни измерения на мобилността.

Доц. д-р Ники Колиер има дълга научна и професионална дейност в сферата на компютърните технологии, създава първото българско училище в Ирландия и е носител на множество международни отличия в двете държави. Родена в България, сега тя твори основно в Дъблин и е пример за това, че границите най-често са предразсъдъци.

Именитата художничка Мара Латева има повече от 20 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Завършила е специалност "Скулптура", работи с бронз, дърво, камък, глина, масло и акрил. Творбите й съчетават абстрактни композиции и експресивна пластика, вдъхновени от природата, митологията, традициите и историята.

Съвместната изложба на Ники Колиер и Мара Латева може да бъде разгледана до 20 юли.