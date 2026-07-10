Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Майсторката на криле Ники Колиер долетя в Несебър от Ирландия

Авторката на текстилни пластики представя съвместна изложба с именитата скулпторка Мара Латева

10 Юли 2026
Изложбата "Криле" е част от мултидисциплинарния проект "Символи на мобилността".
Антоанета Титянова
Изложбата "Криле" е част от мултидисциплинарния проект "Символи на мобилността".

„Майсторката на криле“ Ники Колиер, която живее и твори в Дъблин, откри днес изложба в Несебър в колаборация с известната художничка и скулпторка Мара Латева. Текстилните пластики от вълна и коприна на визуалния артист Ники Колиер внасят специален щрих към експозицията „Месамбрия – Понтика“ на Мара Латева, която представя 34 маслени платна, скулптури и керамика на ритуални тракийски чаши и съдове.

Събитието събира в Народно читалище „Яна Лъскова 1905“ в града две иновативни българки, които смело експериментират в сферата на изобразителното и приложното изкуство, като предлагат общ поглед към миналото и легендите – български и ирландски, с езика на изкуството. Благодарение на Миглена Щерионова и Вяра Кершер от 120-годишното читалище, полегнало в сърцето на стария Несебър, и журналистката Антоанета Титянова се осъществява съвместната изложба на тандема, с една идея – свързване на мистичното минало на траки и келти със съвременността.

Изложбата „Криле“ на Ники Колиер е част от мултидисциплинарния проект „Символи на мобилността“, експонирана досега в Художествения музей в ирландския град Лимерик, в замъка Portumna Castle в ирландското графство Голуей и преди месеци в Националния етнографски музей в София. Българката изследва мобилността като физическо движение и като трансформация – на идентичност, на място и перспектива. Въздействащите текстилните скулптори на Ники Колиер са вдъхновени от древни разкази: народни приказки, легенди за птици, поговорки и културни традиции, пречупени през личния опит на хора, които въплъщават различни измерения на мобилността.

Доц. д-р Ники Колиер има дълга научна и професионална дейност в сферата на компютърните технологии, създава първото българско училище в Ирландия и е носител на множество международни отличия в двете държави. Родена в България, сега тя твори основно в Дъблин и е пример за това, че границите най-често са предразсъдъци.

Именитата художничка Мара Латева има повече от 20 самостоятелни изложби у нас и в чужбина. Завършила е специалност "Скулптура",  работи с бронз, дърво, камък, глина, масло и акрил. Творбите й съчетават абстрактни композиции и експресивна пластика, вдъхновени от природата, митологията, традициите и историята.

Съвместната изложба на Ники Колиер и Мара Латева може да бъде разгледана до 20 юли.

Мара Латева със своята серия "Мистериите на Хухла"
Мара Латева със своята серия "Мистериите на Хухла"
Плакатът за изложбата
Плакатът за изложбата
Младата балерина Сабина Косева представи творбата "Крилете на фламингото" по реме на откриането.
Младата балерина Сабина Косева представи творбата "Крилете на фламингото" по реме на откриането.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Ники Колиер, Мара Латева, текстилни пластики, Криле изложба

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса за скандала с полетите на Пеевски и Атанасова
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Олигархията бяга, кюфтетата се подобриха - пълен прогрес при Радев
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Прогресивна България" си изпроси протестите
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса