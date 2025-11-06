Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Любимците на българската публика Incognito идват пак

Концертът им ще бъде на 10 март догодина в зала 1 на НДК

Днес, 17:14

"Инкогнито" са гостували многократно в България от 2002 г. досега - два пъти в София, сетне и в Банско, и в Созопол - но формацията е толкова обичана заради своето свежо танцувално звучене, че едва ли е омръзнала някому. Колоритната джаз, фънк и соул формация ще пристигне отново у нас за концерт на 10 март догодина. Те ще излязат на сцената в зала 1 на НДК, предвождани както винаги от своя основател и несменяем лидер Жан-Пол "Блуи" Муник - китарист, поет, композитор и продуцент.

Създадена през 1979 г., групата оставя ярка следа с класически албуми като Jazz Funk, Inside Life, Tribes, Vibes & Scribes и Positivity, които излизат хитовете Still a Friend of Mine, Always There и Deep Waters по световните класации. През годините "Инкогнито" си сътрудничи с гиганти като Стиви Уондър, Чака Кан, Джордж Бенсън, Маркус Милър и Ал Жаро. 

Incognito - Still A Friend Of Mine
Music video by Incognito performing Still A Friend Of Mine. (C) 1993 Mercury Records Limitedhttp://vevo.ly/Hcs1xK
YouTube

45 години по-късно групата продължава да свети със същата страст и иновация. Новият им двоен албум Into You (2024) отбелязва 44 години на сцената със забележителните гласове на Чери Ви и Натали Дънкан. Резултатът – музика, която звучи едновременно съвременно и вечна.

"Музиката е нашият начин да лекуваме, да свързваме хората и да празнуваме човечността", казва Блуи. "А концертите ни са мястото, където това се случва истински."

Билети за концерта на 10 март догодина в зала 1 на НДК се продават в Eventim, Bilet.bg и Ticketportal на цени от 60 до 120 лева. Деца до 10 години влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място, припомнят организаторите от "София мюзик ентърпрайсиз".

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Инкогнито

ОЩЕ НОВИНИ ОТ КУЛТУРА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов и Пеевски тайно сключиха нова сделка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън