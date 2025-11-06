Любимците на българската публика Incognito идват пак

"Инкогнито" са гостували многократно в България от 2002 г. досега - два пъти в София, сетне и в Банско, и в Созопол - но формацията е толкова обичана заради своето свежо танцувално звучене, че едва ли е омръзнала някому. Колоритната джаз, фънк и соул формация ще пристигне отново у нас за концерт на 10 март догодина. Те ще излязат на сцената в зала 1 на НДК, предвождани както винаги от своя основател и несменяем лидер Жан-Пол "Блуи" Муник - китарист, поет, композитор и продуцент.

Създадена през 1979 г., групата оставя ярка следа с класически албуми като Jazz Funk, Inside Life, Tribes, Vibes & Scribes и Positivity, които излизат хитовете Still a Friend of Mine, Always There и Deep Waters по световните класации. През годините "Инкогнито" си сътрудничи с гиганти като Стиви Уондър, Чака Кан, Джордж Бенсън, Маркус Милър и Ал Жаро.

45 години по-късно групата продължава да свети със същата страст и иновация. Новият им двоен албум Into You (2024) отбелязва 44 години на сцената със забележителните гласове на Чери Ви и Натали Дънкан. Резултатът – музика, която звучи едновременно съвременно и вечна.

"Музиката е нашият начин да лекуваме, да свързваме хората и да празнуваме човечността", казва Блуи. "А концертите ни са мястото, където това се случва истински."

Билети за концерта на 10 март догодина в зала 1 на НДК се продават в Eventim, Bilet.bg и Ticketportal на цени от 60 до 120 лева. Деца до 10 години влизат без билет, но не могат дa ползват отделно седящо място, припомнят организаторите от "София мюзик ентърпрайсиз".