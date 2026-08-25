Картини от пътешествия по цял свят влизат в Триъгълната кула на Сердика

Новата изложба на художничката Христина Костова, наречена „През пътешествия и спомени“, обединява картините на авторката, вдъхновени от пътувания и срещи с различни култури – от България през Италия, Шотландия, Израел и екзотично Мексико до далечен Китай. Изборът на място за изложбата не е случаен: Триъгълната кула на Сердика към Регионалния исторически музей – София, с нейната особена атмосфера и история, хармониращи с характера на експозицията. Според художничката пространството създава усещане за пътуване във времето и по естествен начин допълва произведенията, показани на място, което не само ги приютява, но и „разговаря“ с тях. Откриването е на 1 септември.

За Христина Костова тези дестинации не са географски понятия, а преживявания и емоции, които с времето са намерили своето кътче в душата й. Първата изложба на художничката – „Реката на забравата“, състояла се през април 2024 г., беше изградена с ясна символика, докато в настоящата зрителят ще открие повече от видимата, отколкото от мистичната красота на света.

Първоначалният замисъл на изложбата „През пътешествия и спомени“ преминава през различни варианти, докато намери най-убедителната си форма, тъй като за художничката акварелът е една от най-предизвикателните живописни техники и не допуска колебание или поправки – всяко движение на четката е окончателно и точно тази автентичност е особено ценна, смята тя.

Голяма част от картините са рисувани в Шанхай, Китай, където Христина Костова се премества да живее в началото на 2025 г., когато съпругът ѝ - бившият ректор на НАТФИЗ проф. Станислав Семерджиев, получава предложение за работа в престижната Шанхайска театрална академия като почетен професор по драматургия Художничката се вдъхновява от невероятния мащаб, енергията и ритъма на този град, където древните традиции съществуват редом с футуристичната архитектура и модерните технологии. Картините в изложбата обаче нямат общо място или момент на създаване – някои се раждат и в Сицилия, други са вдъхновени от спомени от детството или от семейни пътувания. Авторката споделя, че Сицилия я е пленила с меката си светлина и усещането за спокойствие, Израел създава напрежение със суровата си енергийна необятност, Мексико е фойерверк от пъстрота и радост, Шотландия е някаква безкрайна идиличност, а Китай... Китай е „всичкото това и още много неща“.

Изложбата акварели на художничката Христина Костова „През пътешествия и спомени“ ще остане в Триъгълната кула на Сердика на адрес бул. „Княгиня Мария Луиза“ 16 до 23 септември. Куратор отново ще бъде Христина Грозданова – главен уредник на художествения фонд в Музея на София.

Христина Костова е родена на 15 април 1974 г. в Дупница. Завършила е Техническия университет в София със специалност „Текстилна техника и технологии“. До 2018-а работи в сферата на образованието като директор на професионална гимназия. Страстта си към рисуването открива през следващата година, когато се премества да живее в София. Всичко започва с малка скица с молив на нейния любим – на обикновена копирна хартия. В началото рисува само за удоволствие и предимно подарява, но се оказва, че почти веднага след като качи картина в интернет, се явяват купувачи. През 2022 г. Христина решава, че има нужда да получи професионални съвети и преминава през следдипломна квалификация по живопис при проф. д-р Здравка Василева в Националната художествена академия.

Днес десетки нейни картини се намират в частни домове в България, Германия, Китай, Гърция и САЩ. През 2027-а ѝ предстои изложба и в Шанхай. Тя е планирана за периода 20 март – 20 април и ще включва работи с маслени бои, акрил и смесена техника. Ще се състои в шанхайската Li Linxiang Art Gallery, където куратор ще бъде Ли Линсиан – известен китайски художник концептуалист и собственик на галерията. Обсъждат се идеи кога той да направи изложба в София, както и кои други художници от България да бъдат поканени в Шанхай.