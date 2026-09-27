Изключен от "Гонкур", защото писал с ИИ

Обвинен в използване на изкуствен интелект (ИИ) и плагиатство, канадско-хаитянският писател Телисон Орелиен беше изключен от надпреварата за наградата "Гонкур", предаде АФП. Това е най-престижното отличие за френскоезична литература.

Академията "Гонкур" обяви, че изтегля романа на Орелиен от селекцията за наградата си заради отправените срещу него обвинения. "Взетото решение е продиктувано от желанието да се запази интегритетът на наградата "Гонкур" и на Академията, чиято основна роля е да популяризира и да награждава литературата, написана от жени и мъже", се посочва в съобщението, изпратено до АФП.

Романът на Телисон Орелиен "Или това, или смърт" (C'etait ca ou mourir) беше включен в дългия списък за престижната награда, която ще бъде връчена на 4 ноември. Според Академията книгата - един от бестселърите на есенния сезон, "по всяка вероятност до голяма степен е продукт на изкуствен интелект".

Обвиненията в използване на ИИ бяха отправени в понеделник от дотогава анонимния акаунт в социалната мрежа Екс - Balance ton Claude. Към тях в сряда се прибавиха и твърдения за плагиатство в Канада по отношение на текстове, публикувани преди повече от десет години.

Издателство "Бореал" със седалище в Монреал, обяви, че спира "промоционалните дейности" около книгата на 38-годишния романист. Книгата, издадена през пролетта, е продадена на много чуждестранни издатели, в това число и на "Грасе" във Франция. "За съжаление, на този етап не ни е възможно да опровергаем или потвърдим обвиненията, с които се сблъсква авторът", обясниха от "Бореал", като обаче призоваха да не се "правят прибързани заключения".

В Канада организаторите на Книжния панаир в Естри, Квебек, също обявиха, че изключват автора от програмата си, като посочиха, че отнемат на Телисон Орелиен титлата "почетен гост".

Писателят понастоящем е във Франция, където продължи промоционалното си турне, представяйки на книжния фестивал в Маноск книгата си пред няколкостотин души, които го аплодираха. Орелиен заяви пред АФП, че е готов да се изкаже, когато "нещата се успокоят". "Защото в момента все пак има очвидно намерение не само да бъде атакувана книгата, но преди всичко моят глас, за да бъда накаран да замълча", добави той.

След няколко дни на мистерия, в петък частично беше повдигната завесата над анонимния акаунт Balance ton Claude, от който идват обвиненията в използване на изкуствен интелект. Есеистът и колумнист във вестник "Фигаро" Самюел Фитуси призна в социалната мрежа Екс, че е част от този "колективен проект", останалите участници в който все още не са разкрили самоличността си.

Той обясни, че е действал в защита на литературата. "Въпреки че съм по-скоро технологичен оптимист, се опасявам, че след няколко хилядолетия цивилизация, основана на писмеността, изкуственият интелект ще доведе до изчезването на четенето и писането", написа Фитуси.