Ръсел Кроу – звездата от филма "Гладиатор" и носител на "Оскар" – идва за първи път в София на 30 май 2027 г. Но не в качеството си на актьор, а като музикант. Той ще представи в зала 1 на НДК музикалното шоу Russell Crowe’s Indoor Garden Party, като преди това отправи кратко поздравление към българската публика.

62-годишният Кроу е една от ярките фигури в съвременното кино, познат е от обичани филми като "Гладиатор", "Красив ум", "Поверително от Ел Ей", "Добра година", "Господар и командир"... В три поредни години - 2000, 2001 и 2002-ра, той е номиниран за "Оскар" за главна мъжка роля съответно във "Вътрешен човек", "Гладиатор" и "Красив ум", а с превъплъщението си в римския пълководец и гладиатор Максим печели Академичната награда. Последно го гледахме като Херман Гьоринг в историческата драма "Нюрнберг".

Малцина обаче знаят, че музикалната история на Ръсел Кроу започва много преди световната му слава в киното. Още през 80-те години той прави първите си стъпки на сцената в родната си Нова Зеландия под артистичния псевдоним Russ Le Roq. През 90-те години Кроу става част от австралийската рок група 30 Odd Foot of Grunts, с която записва няколко албума и изнася концерти пред публика в различни държави. По-късно продължава музикалния си път заедно с канадския музикант Алън Дойл, с когото създава проекта The Ordinary Fear of God. Сътрудничи си с утвърдени международни изпълнители, сред които и италианската легенда Дзукеро.

През годините музиката остава неизменна част от живота му, независимо от огромния успех в Холивуд. Тази страст намира нов израз в Indoor Garden Party – проект, който събира музиканти, приятели и творчески съмишленици на една сцена. Организаторите на събитието го описват като "музикално преживяване, в което рок, блус и соул се преплитат с лични истории, хумор и харизма – всичко онова, което превърна австралийския актьор в световна звезда".